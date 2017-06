2017-06-02 15:00:00.0

Ulm Dieser New Ulmer träumte schon lange von Ulm

Eine neue Runde des Austausch der schwäbischen Doppelstadt mit einem Städtchen in Minnesota beginnt. Was die beiden Berufspraktikanten erwartet. Von Ariane Attrodt

Für Jon Braegelmann stand der Plan bereits seit zehn Jahren fest: nach Ulm reisen. Lange hat er darauf gewartet, jetzt ist es soweit: Drei Monate wird der 26-Jährige hier verbringen. Der junge Geologe, der ursprünglich aus Neu-Ulms Partnerstadt New Ulm in Minnesota kommt, nimmt am jährlichen Austausch von Berufspraktikanten teil. „Dieses Jahr war einfach das richtige für mich“, sagt er. Im Herbst steht dann der Gegenbesuch einer Ulmer Vertreterin in New Ulm an.

Derzeit arbeitet Braegelmann in der Robert-Bosch-Schule, gibt dort Englischunterricht. „Es ist schwierig, danach wieder auf Deutsch zu sprechen und zu denken“, gibt er zu und lacht. Bereits während seines Studiums – ein Doppelbachelor in Germanistik und Geologie – hat er ein Auslandsjahr in Berlin eingelegt und dabei „viele, tolle Erfahrungen“ gemacht. „Auf Deutsch zu träumen ist zum Beispiel ganz anders. Sehr witzig – und sehr cool.“ Wenn er in der Robert-Bosch-Schule von New-Ulm erzähle, komme immer dasselbe Thema auf: US-Präsident Donald Trump.

Von der politischen Stimmung bekomme Braegelmann zu Hause aber gar nicht so viel mit, sagt er – vor allem in New Ulm nicht, weil er mittlerweile in Minneapolis lebt und arbeitet. Aber in seiner Heimatstadt gebe es viel Landwirtschaft und die Menschen, die in diesem Bereich tätig seien, seien größtenteils Trump-Unterstützer. „Ab und zu taucht das Thema auch im Gespräch auf, wenn man einen Onkel oder eine Tante hat, die Trump unterstützt“, sagt er und fügt hinzu: „Ich interessiere mich aber nicht ganz so für Politik.“

Nach Pfingsten wird der New Ulmer bis Ende Juli zur Ulmer Stadtverwaltung in den Bereich Umweltrecht wechseln. Das sei seiner Arbeit als Geologe sehr ähnlich. „Davon werde ich viel lernen“, ist er überzeugt. Untergebracht ist Braegelmann bei einer Familie in Senden. Diese hat er bereits vorher kennengelernt – „nicht ganz zufällig“, wie er erzählt: Die Sendener haben im vergangenen Jahr Urlaub in New Ulm gemacht. Das habe Braegelmann über eine Freundin erfahren – und die Familie dann bei einem Barbecue angesprochen. „Als ich im März für das Programm ausgewählt worden bin, habe ich ihnen davon erzählt und sie haben mir angeboten, bei ihnen zu wohnen.“ Er wird die ganzen drei Monate bei ihnen verbringen.

Anders sieht das bei der Ulmer Berufspraktikantin aus: Anna Nusser wird jeden Monat eine neue Gastfamilie haben. Das stört die 25-Jährige aber keineswegs: „Ich sehe das positiv.“ Denn sie freue sich darauf, neue Menschen zu kennenlernen. Neue Erfahrungen wird Nusser, die im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises im Bereich Landwirtschaft arbeitet, auch an ihrer Praktikantenstelle machen: Sie geht für drei Monate in die Marketingabteilung der örtlichen Brauerei in New Ulm, der August Schell Brewing Company. Diese hat mit der Brauerei Gold Ochsen ein gemeinsames Bockbier entwickelt, das dies- wie jenseits des Atlantiks nach demselben Rezept gebraut wird. Im Gegensatz zu Braegelmann, dem das Ergebnis sehr gut schmeckt, hat Nusser das Bier noch nicht getestet. Die 25-Jährige freut sich aber auf das neue Arbeitsumfeld: „Ich habe keine Ahnung, was mich dort erwartet. Das finde ich aber gut, ich lasse mich überraschen.“

Den Austausch zwischen New Ulm und der schwäbischen Doppelstadt gibt es seit 1988. Ulms Erster Bürgermeister, Martin Bendel, erklärt: „Der Austausch soll uns die Gelegenheit geben, gegenseitig Botschafter zu entsenden.“ Dadurch schaffe man auch die Möglichkeit für persönliche Kontakte. Das habe immer gut funktioniert – ehemalige Berufspraktikanten hielten teilweise auch heute noch Kontakt.