2017-10-12 18:42:00.0

Wullenstetten Dieser Zebrastreifen nützt Fußgängern wenig

Die Römerstraße ist größtes Thema bei den der Bürgerversammlung in Wullenstetten. Von Carolin Oefner

Die Einwohner in Wullenstetten haben ein konkretes Problem benannt, das sie in ihrem Alltag stört: der Zebrastreifen in der Römerstraße. Oder vielmehr das Verhalten vieler Autofahrer. Diese fahren oft einfach weiter, ohne die wartenden Leute über die Straße gehen zu lassen. Das monieren einige der Zuhörer, die zur Bürgerversammlung in Wullenstetten gekommen sind.

Eine Frau sagte, dass man als Fußgänger von der Seite aus die Autos nicht kommen sehe, „da hilft auch der Spiegel nichts“. Sobald sie dann einen Schritt vorlaufe, „steht plötzlich direkt ein Auto vor mir“. Und: „Es ist ja nicht unbedingt wegen mir, vor allem für Kinder ist das gefährlich.“ Bürgermeister Raphael Bögge nickte zustimmend und schwieg dann einige Sekunden. „Das ist ein grundsätzliches Problem“, sagte er dann. Eines, das bekannt sei. „Aber ehrlicherweise ist noch niemandem bisher ein Mittel dagegen eingefallen.“

Wer eine Lösung hat, kann sich melden

Er forderte die anwesenden Bürger auf: Wenn jemand eine Idee habe, solle er sie im Rathaus vorstellen. Nichtsdestotrotz müsse jeder sich kontrollieren, dass er Kindern keine falsche Sicherheit vorgebe. Denn am Zebrastreifen sei es wirklich längst nicht mehr so, dass Autos automatisch anhalten. Bögge sicherte außerdem zu, noch einmal mit dem Staatlichen Bauamt in Krumbach zu sprechen, das für die Straße zuständig ist.

Die Wullenstetter haben jedoch auch Probleme mit den vielen Autos, die teilweise auch noch zu schnell fahren – vor allem auf der Römerstraße. Bögge sagte, dass auf der Römerstraße 6600 Autos am Tag unterwegs seien. Mit einer Osttangente, die zur Zeit wieder im Gespräch ist, wären es rund 1300 weniger, sagte der Bürgermeister. Doch allgemein seien Sendens Straßen voll: Um die Inhofer-Kreuzung sind laut Bögge täglich 28000 Fahrzeuge unterwegs. „Wir haben ein Verkehrsproblem in dieser Stadt.“ Bald, versprach er, gebe es ein Gespräch mit der Polizei, wie man dem hohen Verkehrsaufkommen begegnen könnte.

Tiefe Spurrillen auf der Römerstraße

Nicht nur der Verkehr sei ein Problem, monierte ein anderer Zuhörer. Die Römerstraße sei zudem in schlechtem Zustand, sie habe tiefe Spurrillen. „Ich werde auf dem Gehweg klatschnass, wenn es regnet und ein Auto an mir vorbeifährt“, sagte er. Und fragte, ob die Straße bald neu asphaltiert werde. Die Stadt habe deswegen bereits das Staatliche Bauamt informiert, sagte Bögge. „Wir bekommen Pläne, wann was ausgebaut wird.“ Bürgermeister Bögge stellte zu Beginn einen kurzen Jahresrückblick vor. Er sprach über das städtebauliche Entwicklungskonzept, erzählte von der Wohnbaugesellschaft und von der Aktion „Senden hilft“. Bald werde zudem ein Friedhofskonzept schaffen, das unter anderem Barrierefreiheit thematisiere.