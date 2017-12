2017-12-14 06:56:00.0

Pfaffenhofen Dieses Flair lockt sogar Münchner nach Diepertshofen

Am Wochenende findet wieder der Adventsmarkt „Kunst im Stall“ statt. Was ihn von anderen abhebt. Von Dorina Pascher

Manche nennen es auch das „Miniatur-Tollwood“, in Anlehnung an das bekannte Winterfestival in München, erzählt Hildegard Mack nicht ganz ohne Stolz. Denn bereits seit zwölf Jahren organisiert die Pfaffenhoferin gemeinsam mit dem Holzkünstler Jakob Eberle den Adventsmarkt „Kunst im Stall“. Mittlerweile ist die vorweihnachtliche Kunsthandwerksausstellung auf dem Mack-Anwesen in Diepertshofen eine feste Größe in der Region – und sogar darüber hinaus. „Es kamen schon Leute aus Stuttgart, München oder Frankfurt“, sagt Mack. „Die sind überzeugt, dass es bei ihnen so etwas nicht gibt.“

Zwar umfasst der Adventsmarkt gerade einmal acht bis zehn Aussteller jedes Jahr. Doch diese werden von Mack und Eberle handverlesen. Von individuellen Schmuckstücken einer Goldschmiedemeisterin aus Beuren bis zu künstlerischen Gefäßen aus Keramik: „Bei uns gibt es kein Plastik oder Gruschtzeug“, sagt Eberle. „Hier wird nur mit Naturmaterialien gearbeitet.“

Viele kommen wegen der besonderen Stimmung

Kauf und Konsum werden bei „Kunst im Stall“ aber zur Nebensache. Mack und Eberle sind überzeugt, dass die meisten Besucher nur wegen der besonderen Stimmung kommen: So bringen kleine Schäfchen in einem Gehege Kinderaugen zum Leuchten, ein Lagerfeuer wärmt die frierenden Hände und ein paar Tannen, die in der Mitte des Hofes aufgestellt werden, bilden einen kleinen, weihnachtlichen Wald. „Ich denke, von 1000 Besuchern kommen bei uns 50, die wirklich nur zum Einkaufen da sind“, ist der Holzkünstler überzeugt. Die meisten würden einfach das besondere Flair schätzen – aber sich auch vom Weihnachtsstress erholen.

„Kunst im Stall“ ist entstanden, als die Marktgemeinde Überlegungen für einen Adventsmarkt anstellte. Als die Ideen im Sand verliefen, schloss sich die Marktgemeinderätin Mack mit ihrem Bekannten Eberle zusammen. „Wir zwei sind auf gleicher Linie“, ist die Pfaffenhoferin überzeugt. Beide wollten einen besinnlichen Adventsmarkt, in dem es nicht nur um Konsum geht. „Bei anderen Märkten sind unter zehn Ständen sechs Essensstände“, sagt Eberle. „Bei uns gibt es einen Essensstand unter zehn Kunsthandwerksständen.“

Insbesondere der Veranstaltungsort macht das Ambiente aus: der historische Stall auf dem Mack-Anwesen mit dem niedrigen Steingewölbe. „Dadurch entsteht ein uriges Flair, das sehr gut zur Vorweihnachtszeit passt“, sagt Eberle. Es deckt sich schön mit der Geschichte von Jesus Christus, dessen Leben ebenfalls in einem Stall begann.

Der Adventsmarkt auf dem Hof der Familie Mack (Diepertshofer Straße 21) findet am Samstag, 16. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr statt.