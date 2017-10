2017-10-05 19:07:00.0

Neu-Ulm Direkt nach der Fahrprüfung: 16-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm verletzt worden.

Ein Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Neu-Ulm ereignet. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)