2017-01-12 18:07:00.0

Ulm Django Asül in Ulm: Zwölf Monate und ein rätselhafter Bierkrug

Der Kabarettist blickt im Roxy auf das vergangene Jahr zurück und erklärt etwa, was Weißwürste mit Integration zu tun haben. Von Sabrina Schatz

Django Asül lüftet im Ulmer Roxy das Geheimnis, das seine Zuschauer seit jeher umtreibt. In dem Bierkrug, an dem der Kabarettist immer wieder nippt, befindet sich: Tee mit Honig. „Ich kann erzählen, was ich will. Alle fragen nach dem Auftritt: Was sauft der?“, erklärt Asül in breitem Niederbayrisch. Dabei würde sein Programm „Rückspiegel 2016“ doch viel mehr Gesprächsstoff bieten. Denn der 44-Jährige blickt zurück auf zwölf ereignisreiche Monate – und macht vor nichts Halt. Nicht vor Islamisten, nicht vor Wirtschaftsbossen oder dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ihn bekannt gemacht hat. Und erst recht nicht vor Politikern, egal, welcher Partei.

Fast wie ein Schüler vor einem Referat betritt Asül zu Beginn die Bühne. In den Händen hält er ein paar lose Blatt Papier mit Notizen, auf die er nie einen Blick werfen wird. Er nimmt einen Schluck aus besagtem Steinkrug, der auf einem Tisch steht – dann legt er los.

Seit sechs Jahre trete er mit dem Jahresrückblick auf, aber erst jetzt komme er nach Ulm, jenseits der bayerischen Fluren, erzählt er. Es sei quasi ein Abend im Ausland. Und mit Ausländern macht der türkischstämmige Vollblutbayer weiter: Die Nordafrikaner hätten die Kölner Silversternacht zu einer Mischung aus Karneval und 11. September gemacht, sagt er. Das mit dem „Bützen“, also Küssen, hätte man den Flüchtlingen zwar erklären sollen. Dafür hätte das mit dem Verkleiden gut funktioniert – Nordafrikaner seien das ganze Jahr über als Syrer herumgelaufen.

Wie wenig ausgeprägt der Wille zur Integration sein kann, habe er kürzlich im Wirtshaus erfahren: Da habe tatsächlich jemand Weißwürste mit scharfem Senf gegessen. „Ich wollte schon fast eine Obergrenze für Preiß’n einrichten“, scherzt der gebürtige Deggendorfer und fasst sich an die kahle Stirn.

Auch einen Blick über die Bundesgrenze hinaus wirft der Kabarettist: auf den Brexit, zu dem die Briten erst am Tag danach Fragen gestellt hätten („Etwa: Was ist ein Brexit?“). Auf den Putschversuch in der Türkei, von dem nur die Putschisten selbst überrascht gewesen seien. Oder auf den künftigen US-Präsidenten Donald Trump, der zu blöd sei, sein Toupet richtig herum aufzusetzen. Mit diesen und weiteren provokanten Pointen zeigt Asül, dass er die Satire bestens beherrscht. Die Zuschauer – meist mittleren Alters – belohnen den Kabarettisten dafür mit viel Gelächter und Beifall.

Ein weiterer Grund für die Sympathien, die Asül weckt: Er sucht den Kontakt zum Publikum. Vor dem Auftritt lehnt er, noch im Jogging-Anzug, an der Bartheke. In der Pause plauscht er mit den Fans – wieder sei es um den Bierkrug gegangen, verrät er im Anschluss mit einem Kopfschütteln. Zum Schluss signiert er Autogramme.

Ein Manko des etwa eineinhalbstündigen Jahresrückblicks ist, dass Überraschungen ausbleiben. Asül unterhält souverän und pointiert, aber es mangelt an Dramaturgie. So fällt das Ende mau aus, es fehlt ein Gag, der den Abend krönt. Einen Moment lang zögern die Zuschauer und fragen sich offenbar „Kommt da noch was?“, dann beginnen sie zu klatschen.

Asül kündigte indes einen weiteren Besuch in der Donaustadt an: Er wolle mit seinem aktuellen Programm „Letzte Patrone“ wiederkommen. Die Ulmer werden sicher einen Krug mit Tee für ihn bereithalten.