2017-02-02 18:05:00.0

Neu-Ulm Dogge springt aus Auto und beißt Spaziergängerin

Eine Dogge hat am Mittwochmorgen im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl eine Spaziergängerin gebissen, die mit ihrem Hund unterwegs war.

Der 37-jährige Besitzer der Dogge stieg um kurz nach 8 Uhr aus seinem Auto vor seinem Haus in der Leipheimer Straße aus und ging zum Kofferraum. Die Tür blieb offen, die Dogge ließ er im Auto. Als kurz darauf eine Spaziergängerin mit ihrem Hund an dem Auto vorbei lief, hüpfte die Dogge aus dem Auto und ging den deutlich kleineren Hund an. Als dessen Besitzerin die raufenden Tiere trennen wollte, wurde sie nach Polizeiangaben von der Dogge in die Hand gebissen. Die Frau musste zur ambulanten Behandlung in die Donauklinik. Gegen den Halter der Dogge wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. AZ