2017-01-12 05:00:00.0

Neu-Ulm Donau-Taxen im Fokus der Justiz

Offenbar wurden private Beerdigungskosten aus Genossenschaftsvermögen bezahlt. Eine „Sonderprüfung“ des Verbands bringt haarsträubenden Umgang mit Geld ans Tageslicht. Von Oliver Helmstädter

Über viele Jahre hinweg verschwand Geld aus den Kassen der Genossenschaft Donau-Taxen mit Sitz in Neu-Ulm. Zahlreiche finanzielle Unregelmäßigkeiten sind einer unserer Zeitung vorliegenden „Sonderprüfung“ des bayerischen Genossenschaftsverbandes zu entnehmen. Auch die Justiz hat bereits ein Auge auf das verschwundene Geld und die Verantwortlichen gerichtet: Gegen eine frühere Mitarbeiterin des ehemaligen Vorstands der Neu-Ulmer Taxi-Genossenschaft wurde Anklage wegen Untreue erhoben.

In den Jahren 2010 bis 2015 wurde den Rechnungsprüfern zufolge an Geldautomaten der Sparkasse Bares in Höhe von 112255 Euro abgehoben. Und das offenbar ohne jede Berechtigung. In einem laut Genossenschaftsverband sehr aufwendigen Verfahren wurden unzählige, unübersichtliche Hin- und Her- und Stornobuchungen in einem Kontogeflecht überprüft. Zahlreiche Entnahmen seien zumindest nicht richtig in der Finanzbuchhaltung der Genossenschaft als Ausgaben verbucht worden. 8530 Euro wurden beispielsweise demnach auf ein eigens dafür eingerichtetes Verrechnungskonto überwiesen, das den Namen einer Mitarbeiterin des damaligen Vorstandsvorsitzenden trägt. Außerdem ist in der Sonderprüfung die Rede von „scheinbaren Doppelzahlungen“, die an eine Bürodienstleistungsfirma überwiesen wurden. Offenbar fehlen allein dadurch über 32740 Euro in der Kasse.

Die Entnahmen sollten offenbar mit fehlenden Belegen verschleiert werden. Denn die wichtigsten Einnahmen der Genossenschaft seien über ein Konto gelaufen, das in der Buchführung nicht auftauche. Insgesamt sei so ein Verlust entstanden, der nicht – wie es das Genossenschaftsgesetz regelt – ausreichend durch Rücklagen und Guthaben gedeckt ist. Allein deswegen müsste der Vorstand eine Generalversammlung einberufen.

Im Zuge dieser Unregelmäßigkeiten kam es Ende 2015 zu zwei Strafanzeigen aus den Reihen des damaligen Aufsichtsrats. Wie der Pressesprecher der für derartige Fälle zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Augsburg bestätigt, wurde inzwischen gegen eine Mitarbeiterin des ehemaligen Vorstands der Taxi-Genossenschaft Anklage wegen des Verdachts der Untreue erhoben. Ein Termin für eine Verhandlung vor dem Schöffengericht steht noch nicht fest. Die Ermittlungen gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden wurden hingegen eingestellt. Dennoch wird wohl auch sein Verhalten Thema vor Gericht sein, schließlich arbeitete die Angeklagte laut Strafanzeige im Auftrag des Vorstandsvorsitzenden. Die Strafanzeige einer Ulmer Rechtsanwaltskanzlei beruft sich auf die Ergebnisse der Rechnungsprüfer und geht von einem Fehlbetrag von 148000 Euro aus, für den „keinerlei Bezüge“ zur Arbeit der Genossenschaft erkennbar seien. Angeblich hat die Angeklagte bereits ein Teilgeständnis gegenüber dem früheren Aufsichtsrat abgelegt: 30000 Euro habe sie für die Beerdigung ihres Vaters benötigt und die Beträge bei der Bank teilweise in bar abgehoben.

Ehemalige Taxifahrer der Genossenschaft, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, berichten von einem „chaotischen Sauladen“, wenn sie über die Donau-Taxen reden. Unserer Zeitung gegenüber äußerten ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte den Verdacht, dass die über viele Jahre stattgefundenen Unterschlagungs- und Veruntreuungsfälle von Teilen der jetzigen Führungsmannschaft „unter den Teppich gekehrt werden sollen“.

Eine Nachfrage unserer Zeitung bei dem amtierenden Vorstandsvorsitzenden nach den Konsequenzen aus den Vorfällen blieb unbeantwortet.