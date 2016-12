2016-12-28 18:39:22.0

Neu-Ulm Donaubad: Legionellen in Landebecken

Ein Keimfund trübt die Freude über die Wiedereröffnung des Spaßbads. Die findet zwar trotzdem am Donnerstag statt - aber eine Attraktion bleibt geschlossen.

Es hätte ein blitzsauberer Neustart werden sollen – doch nun trübt ein Legionellenfund im Donaubad die Freude: Weil die letzte Wasserprobe im Rutschenbereich zu hohe Keimzahlen aufwies, hat die Geschäftsführung auf Weisung des Neu-Ulmer Gesundheitsamtes gestern entschieden, das Bad am heutigen Donnerstag zwar zu öffnen, aber die Rutschenanlage – noch – nicht zu freizugeben. In deren Landebecken sind Legionellen nachgewiesen worden. Gemessen wurden 122 Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter Wasser. Bei Legionellen liegt der Grenzwert im Trinkwasser bei 100 Einheiten, in Schwimmbädern dürfen sich gar keine nachweisen lassen.

Bereits gestern wurde nach Angaben der Stadt Ulm durch eine Hochchlorierung das Wasser in den Landebecken desinfiziert und eine neue Probe genommen. Doch freigegeben werden können die Rutschen erst wieder, wenn das Testergebnis vorliegt – dies wird wohl zehn Tage dauern. Die Geschäftsführung hat daher entschieden, die Eintrittspreise für das Erlebnisbad solange um 30 Prozent zu reduzieren, kündigte Donaubad-Betriebsleiter Jochen Weis an. Eine Gesundheitsgefährdung bestehe nicht. Auch seien die Proben aus allen anderen Becken in Ordnung gewesen.

Grund für die überhöhte Keimbelastung ist – ironischerweise – vermutlich die Sanierung der Filteranlage: Für den Austausch der Filter war der Wasserkreislauf der Rutschen für mehrere Tage abgestellt worden. Dadurch wurde das Wasser nicht mehr kontinuierlich umgewälzt, was das Wachstum von Keimen begünstigt haben könnte.

Das Donaubad, bis vor kurzem „Wonnemar“, wird heute um 10 Uhr nach einer rund einmonatigen Pause wiedereröffnet. (az/mgo)