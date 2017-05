2017-05-04 16:14:00.0

Ludwigsfeld Drei Reihenhäuser fürs Ulmer Ried?

Der städtische Ausschuss debattiert über eine Erhaltungssatzung für das Gebiet aus den 30er Jahren – und scheitert vorerst.

Prinzipiell und rechtlich spricht nichts gegen den geplanten Neubau von drei Reihenhäusern auf dem Grundstück Ulmer Ried 9 in Ludwigsfeld. Die Verwaltung ist sogar der Auffassung, das Vorhaben müsse genehmigt werden. Nachdem der Bauausschuss vor einem Vierteljahr schon einmal die geplante Gebäudeform zurückgewiesen hatte, verschob er nun den Beschluss zum Baugesuch komplett.

Auf der Suche nach einer Erhaltungssatzung für das in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts als „SA-Siedlung“ angelegte Baugebiet Ulmer Ried trat CSU-Rat Thomas Mayer eine langwierige Aussprache los. Stadtbaudirektor Markus Krämer wies zwar darauf hin, die vor 80 Jahren geschaffene Baustruktur sei dort schon lange nicht mehr vorhanden. „Wir müssen hier die bauliche Weiterentwicklung des Gebiets in den vergangenen Jahrzehnten berücksichtigen.“ Ein Bebauungsplan oder eine Satzung, die hinter diesen Zustand zurückführe, sei rechtlich nicht zulässig. Er werde aber, kündigte Krämer an, dem Ausschuss Stadtentwicklung und Umweltschutz (SU) eine Erhaltungssatzung zuschicken.

ANZEIGE

Dazu fehlte Waltraud Oßwald (CSU) nun allerdings jedes Verständnis. „Wir können doch heute nicht über das Baugesuch entscheiden, wenn der SU demnächst etwas ganz anderes beschließt.“ Oßwald regte deshalb die umgekehrte Reihenfolge an: „erst die Debatte über die Erhaltungssatzung, dann weiter im Bauausschuss“.

Rechtsdirektor Thomas Hofmann verwies auf den bestehenden Rechtszustand und warf die Frage auf, ob der Ausschuss eine Verhinderungsplanung im Blick habe. Maßgeblich für die Kubatur der drei Reihenhäuser sei die schon vorhandene Bebauung in der Umgebung. Da aber füge sich der Neubau ein und könne auch mit einer Erhaltungssatzung nicht mehr verhindert werden.

Christa Wanke (FDP) plädierte zwar dafür, das Gebiet müsse sich entwickeln dürfen. „Vielleicht kommt damit ja ein Dominostein ins Rollen“, vermutete sie. Doch Thomas Mayer hielt dagegen: „Was geben wir im Ausschuss für ein Bild ab, wenn wir hier erst den Neubau genehmigen und danach die Erhaltungssatzung beschließen.“ Man müsse doch die Bürger mitnehmen. Mayer beantragte, den Beschluss zu verschieben. Grüne-Rätin Mechthild Destruelle schloss sich an, weil sie ebenfalls erst mal über die Erhaltungssatzung diskutieren lassen wolle.

Sitzungsleiter Albert Obert nannte die „Aussichten für eine Erhaltungssatzung nicht großartig“. Dennoch wurde der Tagesordnungspunkt gegen drei Stimmen verschoben. Das Thema steht nun am Dienstag, 9. Mai, auf der Tagesordnung des Stadtentwicklungsausschusses. (grr)