Ulm Drogerie-König Müller verklagt Schweizer Bank

Der Unternehmer will 45 Millionen Euro Schadenersatz. Am 10. April beginnt der Prozess in Ulm. Von Michael Ruddigkeit

Mit einer Verspätung von mehreren Jahren beginnt nächste Woche ein spektakulärer Zivilprozess am Landgericht Ulm. Der Ulmer Drogerie-Unternehmer Erwin Müller verklagt die Schweizer Privatbank Sarasin auf Schadenersatz in Höhe von 45 Millionen Euro. Der 84-Jährige wirft dem Geldinstitut vor, ihn beim Erwerb von Fondsanteilen falsch beraten zu haben. Dadurch habe er immensen Schaden erlitten. Die Bank bestreitet dies.

Müller geht gegen die Schweizer Bank nicht als Firmenchef, sondern als Privatmann vor. Es geht dabei um Aktiengeschäfte. Der Unternehmer hatte in ein Anleihemodell investiert, das angeblich eine Rendite von zwölf Prozent bringen sollte. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, hat die Sarasin-Bank bei Kapitalanlegern etwa 250 Millionen Euro eingesammelt, die über eine Luxemburger Gesellschaft an US-Pensionsfonds gegangen seien. Diese sollen noch zusätzliche Kredite aufgenommen, in großem Stil mit Aktien gehandelt und hinterher in Deutschland Steuererstattungen in Millionenhöhe beantragt haben. Weil die deutschen Finanzbehörden jedoch nicht zahlten, schauten die Anleger in die Röhre. Offenbar auch Erwin Müller.

Der Prozess hätte ursprünglich bereits im September 2013 stattfinden sollen. Die Sarasin-Bank vertrat allerdings die Ansicht, dass Schweizer Gerichte für den Fall zuständig seien. Nach einer aufwendigen Prüfung dieser Frage kam das Landgericht zu dem Schluss, dass der Prozess doch in Ulm stattfinden kann. Die Gerichtsstandsvereinbarung, auf die sich die Schweizer Bank berufen habe, sei nicht formwirksam zustande gekommen, entschied die 4. Zivilkammer des Landgerichts Ulm bereits im Sommer 2014. Damit hatte Erwin Müller einen Etappensieg erzielt. Denn hätte sich die Privatbank mit ihrer Auffassung durchgesetzt, wäre die Klage abgewiesen worden. Der Drogeriekönig hätte dann in der Schweiz erneut vor Gericht ziehen müssen. Die Frage der Zuständigkeit ging in die nächste Instanz, deshalb zog sich das Verfahren in die Länge. Inzwischen liegt ein rechtskräftiges Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vor. Dieses hat bestätigt, dass das Landgericht Ulm international und örtlich für den Fall zuständig ist.

Der erste Verhandlungstag findet am Montag, 10. April, statt. Die 4. Zivilkammer unter Vorsitz von Richterin Julia Böllert wird an diesem Tag zunächst die Frage erörtern, ob ein Zahlungsanspruch Erwin Müllers besteht. Der öffentlichkeitsscheue Milliardär wird bei diesem Termin wohl anwesend sein. Das persönliche Erscheinen des Klägers sei angeordnet, teilte Hermann Steinle, der Pressesprecher des Landgerichts in Zivilsachen, mit. Zeugen und Sachverständige seien für Montag nicht geladen. Für den Fall einer Entscheidung werde ein Verkündungstermin bestimmt. Dieser wird vermutlich erst mehrere Wochen später stattfinden. Wie lange das Verfahren insgesamt dauern wird, ist laut Steinle derzeit noch nicht abzusehen.