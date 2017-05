2017-05-26 17:16:00.0

Ulm Ehrenbürger Ernst Ludwig ist tot

Ulm trauert um eine prägende Figur. Ein Blick auf das Wirken des langjährigen Stadtoberhaupts.

Ernst Ludwig, Ulmer Oberbürgermeister von 1984 bis 1992, ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Alter von 90 Jahren verstorben. Die Stadt Ulm und Oberbürgermeister Gunter Czisch trauern um den Ulmer Ehrenbürger. Voller Elan und augenscheinlich topfit feierte Ludwig im Februar diesen Jahres noch seinen Geburtstag. Und Vorträge hielt er bis zuletzt.

Czisch nannte seinen Vor-Vorgänger einen „Oberbürgermeister mit eigenem Kopf, eigenem Stil und einer großen persönlichen und politischen Leidenschaft für seine Heimatstadt. Für Ulm war er der richtige Mann zur richtigen Zeit“. Am Freitag kommender Woche, 2. Juni, findet im Ulmer Münster ein Requiem für Ernst Ludwig statt. Ab Dienstag früh wird im Ulmer Rathaus ein Kondolenzbuch ausliegen, in das sich alle Bürger eintragen können.

Ludwig hatte in seiner Amtszeit als Ulmer Oberbürgermeister mit den Schwierigkeiten des Strukturwandels zu kämpfen. Mit dem Stadtqualitätsprogramm, das unter anderem den Bau des Congress Centrums, des Stadthauses auf dem Münsterplatz und die Konzeption und Umsetzung der Wissenschaftsstadt auf dem Oberen Eselsberg beinhaltete, fand er in die Zukunft gerichtete Antworten auf die politischen Fragen der Zeit, so Czisch. Unter seiner Ägide gelang es, die Arbeitslosenzahlen, die nach der für Ulm traumatischen Schließung von Videocolor in die Höhe geschnellt waren, wieder deutlich zu senken.

Mit Ernst Ludwig übernahm 1984 ein Mann das Oberbürgermeisteramt, dem schnell der Stempel des Machers, des Managers der Stadt aufgedrückt wurde. Ludwig überraschte und forderte die Ulmer Bürgerschaft mit einem millionenschweren Stadtqualitätsprogramm. Vieles wurde umgesetzt, einzig bei der Untertunnelung der Neuen Straße verweigerte ihm die Ulmer Bürgerschaft per Volksentscheid die Gefolgschaft. Am Ende war das Qualitätsprogramm aber nicht nur ein optischer Gewinn für die Stadt -es machte den Standort Ulm auch zukunftsfest und für Investitionen attraktiver.

Unvergessen Ludwigs Diktum „Stadt ist Stein“. Aber nicht nur: Ludwig stand etwa auch auf auf Seiten der Roxy-Befürworter. (az)