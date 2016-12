2016-12-27 08:53:00.0

Pfuhl Ein Abriss mit Historie

Warum ein baufälliges Bauernhaus in Pfuhl vor zehn Jahren zum Politikum wurde und was der angeblich größte Mensch der Welt damit zu tun hatte. Von Inge Pflüger

Wie ein verwunschenes Hexenhäuslein, das nur auf seine Erlösung wartete, präsentierte sich in den vergangenen Jahrzehnten das ehemalige Anwesen an der Ecke Kirch- und Hauptstraße in Pfuhl. Kurz vor Weihnachten wurde es von seinem öden Dasein quasi erlöst – die Bagger bissen zu und machten es dem Erdboden gleich.

Seit etlichen Generationen war das Bauernhaus im Besitz der Landwirts-Familie Schuler. Zuletzt war Klaus Schuler der Chef, der das Gebäude seinem Sohn Emanuel geschenkt hat. Einvernehmlich mit dem Vater wurde der rund 20000 Euro teure Abriss beschlossen, wie Klaus Schuler auf Nachfrage erklärte: „Etwas neues gebaut wird demnächst noch nicht.“

Das Haus, das etwa vor 270 Jahren gebaut worden sein soll, sorgte immer wieder mal für Aufsehen. Etwa als im 19. Jahrhundert bekannt wurde, dass dort eine zeitlang die ledige Mutter des über die Landesgrenzen hinaus bekannten Riesen „J. Moko“, gelebt hat. Moko selbst wurde Recherchen zufolge am 29. November 1874 in Ulm geboren und wuchs dann zum damals angeblich „größten Mensch der Welt“ heran. Den Erzählungen zufolge soll der 2,31 Meter große Moko als Attraktion mit einem Zirkus durchs ganze Land getourt sein und Aufsehen erregt haben.

Ein weiteres Mal im Mittelpunkt stand das Anwesen, als Klaus Schuler 2006 das Anwesen abreißen und ein Mehrfamilienhaus für die Tochter bauen wollte: „Damals hatte ich schon eine Abbruchgenehmigung vorliegen“ – doch die griff nicht. Mehrheitlich nämlich wurde das eingereichte Baugesuch vom Stadtrat abgelehnt und stattdessen insgesamt eine dreijährige Veränderungssperre erlassen. „Das kam einer vorübergehenden Enteignung gleich“, erinnert sich Klaus Schuler ungern an die Vorgänge von damals.

Weshalb wurde das Baugesuch abgelehnt? Die Stadt wollte das gesamte Areal aufkaufen, um dort zwischen evangelischer Kirche und der Hauptstraße einen Dorfplatz für Pfuhl anzulegen. Schuler aber verkaufte nicht. Als dann der Vater von Klaus 2009 im 97. Lebensjahr starb, das Haus leer stand und die Veränderungssperre nicht mehr griff (Klaus Schuler hatte längst zwei neue Häuser gebaut), blieb das ursprüngliche Anwesen unberührt, quasi als Demonstration, „die Leute sollten ruhig sehen, was passiert, wenn nichts geschieht“, so Klaus Schuler. Aber als nun das Haus richtig baufällig und zum Sicherheitsrisiko wurde, entschlossen sich Vater und Sohn zum Abbruch. Statt dem geschichtsträchtigen Anwesen des „Eckbauers“ präsentiert sich nun an der Ecke Haupt-,/ Kirchstraße eine Brache. Was danach kommt, steht noch in den Sternen.

Was den Pfuhler Dorfplatz anbelangt, hat die Stadt längst eine andere Lösung gefunden und mit der evangelischen Kirche einen Grundstückstausch vorgenommen. Demnach soll im Bereich des evangelischen Gemeinde- und Jugendhauses in der Griesmayerstraße ein Dorfplatz entstehen. Pläne für das neue und rund 1,5 Millionen Euro teure Gemeindezentrums neben der Ulrichs-Kirche entlang der Kirchstraße wurden bereits im Sommer 2015 in Modellform der Öffentlichkeit vorgestellt.