2018-02-07 05:57:00.0

Witzighausen Ein Blick in den neuen Kindergarten

Der Rohbau der Witizghauser Einrichtung steht. Beim Richtfest führen Bürgermeister und Architekt durch das Gebäude, in dem bald fast 90 Betreuungsplätze angeboten werden. Von Carolin Oefner

Der neue Kindergarten in Witzighausen nimmt langsam Formen an. Der Rohbau steht, die meisten Fenster sind eingesetzt und zurzeit laufen die Innenarbeiten. Die Stadt Senden hat nun mit Handwerkern, Kindern und Eltern das Richtfest gefeiert.

Während das neue Gebäude entsteht und der Altbau saniert wird, spielen die Kinder in der nebenan liegenden Gemeinschaftshalle – und haben so den besten Ausgangspunkt, um die voranschreitenden Arbeiten an „ihrem“ Kindergarten zu beobachten und zu überprüfen. Passend dazu stimmten die Kleinen mit Erziehern und der Kindergartenleiterin Katja Sauter beim Richtfest das bekannte Lied „Wer will fleißige Handwerker seh’n“ an. Da wird im Liedtext das Dach oben drauf und Fenster, Boden und Tische hinein gebaut. Alles von den Kindern mit Bewegungen verdeutlicht. Das honorierte dann auch Bürgermeister Raphael Bögge in seiner Ansprache. „Viel besser kann man es nicht beschreiben“, sagte er nach dem Lied.

Die Einrichtung bekommt drei Gruppen und eine Krippe

Zu Beginn der Planung habe man noch nicht gewusst, dass der Kindergarten so groß werde, sagte Bögge. Da die prognostizierten Zahlen hoch sind, bekommt die Witzighauser Einrichtung eine dritte Kindergartengruppe. Zudem wird es eine Krippengruppe geben. Damit bietet die Einrichtung 75 Kindergraten- und zwölf Krippenplätze. „Langsam sieht man, dass es ein Kindergarten wird“, sagte der Bürgermeister. In diesem Jahr soll er bezugsbereit sein, wenn alles nach Plan verläuft ungefähr im September oder Oktober. Wegen der hohen Auftragslage der Baufirmen sei es jedoch teilweise schwer, Handwerker zu finden. Deswegen werde das Projekt noch spannend, wie Architekt Jörg Mangold sagte.

Bei einer Führung durch den Rohbau beschrieb Architekt Mangold anschaulich, wie die Räume einmal aussehen. Die Eingangstüre wird in Zukunft etwas versetzt sein, zwischen dem Alt- und dem Neubau. Im neuen Gebäude entstehen zwei Gruppenräume. Diese haben hohe Decken und große Fenster, zudem gibt es einen kleinen Abstellraum und jede Gruppe bekommt eine kleine Küchenzeile. Eine Treppe führt auf eine Zwischen-Ebene zu einer Spielgalerie mit Platz zum Toben. Zwischen den beiden Gruppenräumen befindet sich ein Nebenraum, der von beiden Gruppen aus zugänglich ist und der sich wiederum durch eine mobile Trennwand in zwei Bereich teilen lässt. Im Neubau gibt es zudem Sanitäranlagen, das Büro der Leiterin und diverse Technik- und Abstellräume.

In den Garten geht es über den Verbindungsgang

Der Zugang zum Garten ist für alle Kinder in Zukunft vom Gang zwischen Alt- und Neubau aus. Draußen haben die Kleinen genauso viel Platz wie zuvor, das störte einige Eltern, da es in Zukunft mehr Kinder sein werden. Dennoch sei der Garten in Witzighausen im Vergleich zu anderen Kindergärten, etwa in der Innenstadt, sehr großzügig, beruhigte Bögge. Krippen- und Kindergartenkinder spielen draußen in verschiedenen Bereichen, da sie jeweils anderes Spielzeug brauchen.

Der Gang führt über eine Rampe barrierefrei zum Altbau. In diesem findet die dritte Kindergarten-Gruppe Platz. Ursprünglich, so erklärte es der Bürgermeister, sollte die Mehrzweckhalle in diesem Raum im Altbau eingerichtet werden. Da es nun wohl mehr Kinder werden, musste der Plan kurzfristig geändert werden: Statt der Halle kommt ein dritter Gruppenraum in den Altbau. Die Lage Richtung Süden und zum Garten hin sei einfach schöner für die Kinder, so der Architekt. Die Halle wird an der nördlichen Seite des Gebäudes neu angebaut. Im Altbau werden auch die Krippen-Kinder betreut, für sie wird ein Gruppen-, ein Ruhe- und ein Wickelraum eingerichtet. Im Altbau befindet sich zudem die zentrale Küche und Aufenthaltsräume für die Erzieherinnen.

Jeder Gruppenraum ist ungefähr 64 Quadratmeter groß, sagte Architekt Mangold. Vorgeschrieben seien rund 55. Der Neubau und die Sanierung des Kindergartens liegen im Budget, insgesamt sind 3,5 Millionen Euro geplant.