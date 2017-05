2017-05-05 17:00:00.0

Neu-Ulm Ein Fest für Schlagerfans

Florian Silbereisen, DJ Ötzi und Sarah Jane Scott liefern in der ausverkauften Ratiopharm-Arena eine abwechslungsreiche Show ab – und begeistern damit das Publikum. Von Roland Furthmair

Die einfach-geniale Formel „Gib alles, erwarte noch mehr“ ließ das große Schlagerfest mit Florian Silbereisen in der restlos ausverkauften Ratiopharm-Arena Neu-Ulm wie versprochen zur „Party des Jahres“ werden. Die 4000 Besucher feierten in einer über dreistündigen Show dabei nicht nur mit dem erfolgreichen Showmaster und Entertainer Florian Silbereisen die Kulthits vergangener Zeiten – es waren auch die internationalen Schlagerstars und Künstler die anhaltend beste Stimmung garantierten.

„Schlager machen gemeinsam Spaß, auch wenn das nicht alle immer sofort zugeben“ – diese Philosophie lebte der Allrounder Silbereisen sowohl als Musikant und Sänger, als Tänzer und Akrobat in allen Programmpunkten vor. Allein schon die Dancefloor Destruction Crew (DDC) präsentierte Tanz und Akrobatik der Spitzenklasse. Voxxclub sorgten die fünf Sänger mit ihren Hits „Ei, ei, ei, die Goass is weg“, „Geiles Himmelblau“ und aktuell zeitgemäß mit „Rock mi – Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht“ gleich zu Beginn nicht nur in der „Partymeile Stehplätze“ vor der großen Bühne für beste Laune.

Mit ihrem Debüt-Single-Hit „Hello hello“ hielt die US-amerikanische Schlagersängerin Sarah Jane Scott die Stimmung weiter auf der Höhe. Optisch unterstützt von den DDC-Tänzern und Voxxclub konnte sich sich spätestens beim Klassiker „Que sera, sera“ der choralen Unterstützung aus 4000 Kehlen sicher sein. Die wohl unbestritten größten musikalischen internationalen Erfolge der Künstler an diesem Abend hatte DJ Ötzi vorzuweisen – wenngleich er nur einen kleinen Teil seiner Ohrwürmer präsentieren konnte. Mit seinen Erfolgshits „A’ Mann für Amore“, „Geboren, um Dich zu lieben“, „Einen Stern der deinen Namen trägt“ oder „Hey Baby“ – traf der Österreich den Geschmack des Publikums.

Entertainer Florian Silbereisen kann jedoch mehr als nur seine Gäste anzusagen oder sie im Duett zu begleiten: Es sind die kleinen Geschichten, gemeinsamen Erlebnisse oder eben auch diverse Unvollkommenheiten, die – wenn geschickt und spannend verpackt – das Gas wegnehmen und angenehm unterhaltend wirken. Da Tanzqualitäten nicht unbedingt zu den Merkmalen von DJ Ötzi zählen, war das dann in romantischer Lagerfeueratmosphäre gemeinsam im Trio mit Sarah Jane Scott präsentierte „Turaluraluralu“ geschickt gewählt.

Wie es in der Umkleide hinter der Bühne ausgesehen haben mag, kann man sich nur vorstellen, denn in ständig wechselndem Outfit präsentierte sich nicht nur die einzig weibliche Künstlerin Sarah Jane Scott. Auch ihre männlichen Kollegen zeigten viel Haut und Muskeln, bis es vor der Pause zu einem ersten kleinen Finale mit Hits aus den 1960ern wie „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ über „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und „Griechischer Wein“ bis zu „Alice“ kam.

Mit Klubbb3 hätte der zweite Teil der Party kaum passender beginnen können: Die derzeit wohl erfolgreichste Schlagerband Europas mit Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff präsentierte neben ihren Erfolgstiteln „Du schaffst das schon“ oder „Abara Cadabara“ auch die beliebtesten deutschsprachigen Klassiker „holländischen Ursprungs“. Dazu zählten unter anderem „Die kleine Kneipe“ und „Das Lied der Schlümpfe“ ebenso wie George Bakers unvergessliches „Paloma Blanca“. Mit einer ursprünglich als Witz gedachten Hommage an die Flippers – in stilgerecht schillernden knalligen Anzügen und optisch passenden Perücken – heizte Klubbb3 die Stimmung in der Arena mit legendären Flippershits weiter an.

Das große Finale des Abends begann eigentlich schon lange vor dem offiziellen Ende der über dreistündigen Partyshow. Mit zahlreichen Zugaben aller Mitwirkenden gingen dann aber nach „Tornero“, „Gute Nacht Freunde“, einem begeisternden „Oh wie ist das schön“ und „So ein Tag so wunderschön wie heute“ die Lichter endgültig aus – allerdings nicht ohne das Versprechen von Florian Silbereisen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr an gleicher Stelle.

