2017-11-22 07:00:00.0

Ulm/Landkreis Neu-Ulm Ein Frisör kocht vor der Kamera

Werner Dussler und vier weitere Kandidaten aus der Region bewerten gegenseitig ihre Menüs bei „Das perfekte Dinner“. Der 51-Jährige ist am Freitag Gastgeber. Von Jens Noll

In Ulm und um Ulm herum spielt sich diese Woche die Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“ ab. Fünf Kandidaten aus der Region bekochen und bewerten sich dabei gegenseitig. Wer die meisten Punkte erhält, gewinnt 3000 Euro. Neben Sadet, 53, aus Senden, Sarah, 28, aus Wiblingen, Andreas, 53, aus Illerkirchberg und Silke, 44, aus Bibertal ist mit Werner Dussler auch ein bekanntes Gesicht dabei.

Der 51-Jährige betreibt ein Frisörgeschäft in der Ulmer Deutschhausgasse. 24 Jahre lang hatte er auch einen Laden in Weißenhorn. Den verkaufte Dussler, der in Ay aufwuchs, allerdings vor vier Jahren, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Anders als die anderen Kandidaten hat sich der Vater von Drillingen für die Sendung auf Vox nicht beworben. Eine Castingagentur, die offenbar auf der Suche nach interessanten, kommunikativen Typen für das Format war, ist auf ihn zugekommen. Für Dussler hat es gepasst: „Ich koche gerne, wenn auch eher Hausmannskost“, erzählt er. Die Sendung kennt er, schaut sie aber nicht regelmäßig.

Das Konzept: Fünf Hobbyköche servieren bei sich zu Hause ein Drei-Gänge-Menü. Die Mitstreiter bewerten den Abend: Ist der Tisch angemessen dekoriert, die Speisenauswahl harmonisch und der Service zuvorkommend? Nach jedem Dinner vergeben die Gäste ihre Punkte. Am Ende einer Woche, wenn jeder einmal Gastgeber war, werden die Punkte addiert und daraus der Gewinner des Preisgeldes ermittelt.

Hummercremesuppe, Rinderfilet, gefüllte Crêpes: Für die Kreationen müssen sich die Hobbyköche ganz schön ins Zeug legen. „Da ich gut abschneiden möchte, habe ich mir einen Helfer dazu geholt“, sagt Dussler. Ein Bekannter mit Erfahrung in der gehobenen Gastronomie hat ihn bei der Konzeption seines Menüs unterstützt: Weiße Tomatensuppe als Vorspeise, danach gebratene Entenbrust mit Thymian-Honig-Lack, Butternusskürbis und Steinpilz-Risotto sowie als Dessert Holunderbeeren-Parfait mit weißer Schokolade und Sesamkrokant. „Ich habe das vorher viermal gekocht. Meine Familie kann keine Ente mehr sehen“, erzählt Dussler.

Am Freitag (19 Uhr) zeigt Vox, wie er das Menü in seinem Haus in Dornstadt ohne fremde Hilfe kreiert. Das Dinner beim Illerkirchberger Andreas ist heute zu sehen, Sadet aus Senden stellt ihre Kochkünste Donnerstagabend unter Beweis.