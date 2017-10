2017-09-30 11:00:00.0

Ulm Ein Geistlicher für Leib und Seele

Pfarrer Rolf Engelhardt hat die Vesperkirche in Ulm fortgeführt und ausgebaut. Nun nimmt er Abschied von der Paulusgemeinde – aber noch nicht von seinem Beruf. Von Dagmar Hub

Pauluskirchen-Pfarrer Rolf Engelhardt wird am morgigen Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst verabschiedet. Aber auch wenn Engelhardt 65 ist – wirklich in den Ruhestand geht er nicht: „Für mich ist das nichts“, hatte er beschlossen. Doch seine Anfrage, über den 65. Geburtstag hinaus arbeiten zu dürfen, wurde negativ beschieden. So fand Rolf Engelhardt eine Alternative für sich, über die er inzwischen sehr glücklich ist: Er geht als Pfarrer nach Österreich. In der weitläufigen Gemeinde Zell am See, die von Rauris bis Krimml am Gerlospass reicht, wird er die evangelischen Christen betreuen, die in Österreich eine kleine Minderheit ausmachen. Maximal fünf Jahre plant Rolf Engelhardt dort. „Dann kommt irgendwann auch für mich der Ruhestand.“

Rolf Engelhardt wuchs in einem Dorf auf, im kleinen Merklingen bei Stuttgart. „Stadtmensch bin ich wirklich nicht“, sagt er. Ulm war trotzdem genau das Richtige für ihn, und seine 18 Jahre Tätigkeit an der Pauluskirche erfüllten ihn. „Ulm ist ideal, weil es kurze Wege hat, eine tolle Kultur und eine liberale Atmosphäre. Und weil man schnell in den Bergen ist“, sagt der Berg-Fan Engelhardt, der inzwischen mit seiner Frau auch schon Wanderurlaub in Zell am See machte.

Wenn das Wort „Stolz“ nicht so ambivalent wäre, überlegt Engelhardt, „würde ich sagen, dass ich schon auch ein bisschen stolz bin auf das, was in den 18 Jahren möglich war. Wir haben die Pauluskirche als architektonisch wichtiges Bauwerk stärker in das Bewusstsein der Menschen gerückt und mit der Umgestaltung der Kirche der Stadt Ulm ein Geschenk gemacht mit einem wirklich schönen Innenraum, wo viele Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen stattfinden“. Mit „wir“ meint Engelhardt sich und seinen Kollegen Adelbert Schloz-Dürr. Als das Interesse an Gruppen und Kreisen in der Gemeinde nach und nach verloren ging, habe man sich überlegt, wie man die Pauluskirchen-Gemeinde konstituieren könnte, erinnert sich Engelhardt. So entstand viel Besonderes: der Orgel-Sonntag, der Literatur-Sonntag, der Architektur-Sonntag, der Abraham-Sonntag, der Paulus-Sonntag, der Ökumene-Sonntag und der Familien-Sonntag an jedem ersten Sonntag im Monat. „Manchmal sehnte ich mich sogar nach dem ganz Normalen“, sagt der Pfarrer in Erinnerung an die seelsorgerische Tätigkeit, die er in der Pauluskirche gern leistete. Denn die Frage nach dem Teil seiner Arbeit, den er am liebsten und mit dem größten inneren Engagement macht, beantwortet der evangelische Pfarrer überraschend. „Beerdigungen. Nirgendwo sonst habe ich das tiefe Gefühl, wofür ich hilfreich sein kann.“ Freilich gebe es Todesfälle, die ihn viel innere Kraft kosten. „Aber diese Kraft habe ich, glaube ich. Und wie es mir hinterher geht, geht keinen etwas an.“

Die Ulmer Vesperkirche, die es im kommenden Winter in Ulm zum 23. Mal geben wird, war bereits angelaufen, als Rolf Engelhardt nach Ulm kam. „Bei meiner ersten Vesperkirche sollte ich Stühle und Tische aus fünf Gemeindehäusern zusammenholen. Es war ein eiskalter Wintertag und der Lkw sprang an der Münsterbauhütte nicht an“, erinnert er sich. Die Abhol-Termine waren nicht zu halten, er fuhr immer der Zeit hinterher und schließlich landeten die schlecht verzurrten Tische und Stühle in einer Kurve auf der Straße. „Dann haben wir eigene Sachen für die Vesperkirche angeschafft, Tische und Stühle und Wärmebehälter.“ Die Organisation lief im Laufe der Jahre immer besser und viele Ulmer und Besucher wollen die vier Wochen, in denen sie für wenig Geld eine Mahlzeit, ein warmes Plätzchen und Ansprache finden, nicht mehr missen.

Was wird Rolf Engelhardt aus Ulm mitnehmen? Lachend weist er auf eine Schale mit Zucker-Päckchen auf dem Tisch vor ihm. „Ich sammle Zucker-Päckchen aus verschiedenen Cafés. Da sind auch viele aus Ulmer und Neu-Ulmer Cafés dabei“, sagt er. Und Ulm wird nicht aus der Welt sein, weil seine Frau ihre Gemeinschaftspraxis in der Stadt behalten und so organisieren wird, dass sie jeweils die Hälfte einer Woche in Ulm, die andere Hälfte in Österreich sein wird. Umgekehrt wird Engelhardt nach Ulm zurückkommen, dessen ist er sich gewiss.