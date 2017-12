2017-12-04 07:00:00.0

Ulm Ein Job nur für die Härtesten

Heißer Asphalt und eisige Temperaturen: Wie es bei den nächtlichen Bauarbeiten auf dem Berliner Ring in Ulm zugeht - und welche Probleme es dort gibt. Von Thomas Heckmann

Wasserdampfschwaden ziehen durch die Nacht, Lichter bewegen sich schemenhaft in diesem Nebel, Metall knirscht und der Boden wird dumpf erschüttert. Diese Zutaten für einen Horrorfilm haben eine einfache Ursache: Die Stadt Ulm tauscht den Fahrbahnbelag am Berliner Ring aus. In den Nächten von Mittwoch bis Samstag haben Bauarbeiter ein großes Stück Arbeit erledigt. Auf einer Länge von 860 Meter zwischen der Kreuzung an der Sporthalle Ulmer Norden und der Zufahrt zum Bundeswehrkrankenhaus musste in der ersten Nacht der verschlissene Fahrbahnbelag abgefräst werden, in der zweiten Nacht kam dann eine acht Zentimeter starke Binderschicht auf die Straße und in der Nacht zum Samstag dann die abschließende vier Zentimeter starke Deckschicht.

Bei Temperaturen knapp über null Grad liegt überall eine leichte Schneeschicht, aber solange der Boden nicht gefroren ist, kann gearbeitet werden. Die blanken Zahlen lassen erahnen, was die Arbeiter leisten müssen. Auf 8600 Quadratmetern wird gearbeitet, über 30 Lkw haben den abgefrästen Fahrbahnbelag zur Aufbereitung gefahren. Drei „Fertiger“ verteilen den neuen Asphalt mit einer Arbeitsbreite von bis zu zehn Metern. Um die 1300 Tonnen Fahrbahnbelag heranzuschaffen und die Fertiger kontinuierlich mit Material zu versorgen, pendeln 22 Lastwagen zwischen Baustelle und Asphaltmischwerk. Die Spezial-Lastwagen haben einen isolierten Aufbau, damit der Asphalt heiß genug ankommt.

Gerhard Fraidel, Abteilungsleiter Verkehrsinfrastruktur bei der Stadt Ulm, zieht immer wieder ein Infrarotthermometer aus der Tasche und misst, mit welcher Temperatur das Material aus dem Laster rutscht. Die 165 Grad stellen ihn zufrieden und auch das eine Grad der abgefrästen Straße beruhigt ihn. Die Temperatur entspricht der Vorhersage. Trotzdem gab es einige Minuten Verzögerung beim Arbeitsbeginn. Die schweren Lastwagen hatten Probleme auf dem Weg zur Baustelle. Der Berliner Ring war durch den leichten Schneefall stellenweise so rutschig, dass die Fahrzeuge hängen blieben. Eilig musste ein Streuwagen herbei telefoniert werden, um die Straße befahrbar zu machen.

Während der nächtlichen Sperrung von acht Uhr abends bis sechs Uhr morgens kommt es zu fast keinen Staus. Nur für die Arbeiter ist alles schwieriger, denn trotz aufgestellter Scheinwerfer sind die Sichtverhältnisse nicht ideal. In den kommenden Monaten wird die Tangente der Stadt und den Bauarbeitern weiter Arbeit bereiten. Zwischen Kuhberg und Donautal muss dringend ein zwei Kilometer langer Abschnitt saniert werden, auch die Brücke über die Harthauser Straße benötigt eine neue Dichtung an den Auflagestellen. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu stören, werden auch diese Arbeiten je nach Wetterlage spontan gestartet und in Nachtarbeit durchgeführt. Es sind Arbeitsplätze mit einem beeindruckenden Soundtrack, der jedem Gruselstreifen gut zu Gesicht stehen würde.