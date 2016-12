2016-12-22 12:55:00.0

Senden Ein Kreisel und mehr Spuren sollen den Verkehr in Senden entlasten

Die Stadträte haben die bisherigen Ideen für Sendens Straßen für gut befunden. Diese Lösungen stellten die Planer im Bauausschuss vor Von Angela Häusler

Ein Umbau der NU3 und ein Kreisverkehr an der Mittelschule sollen in Senden zwei unfallträchtige Kreuzungen entschärfen. Das empfahlen am Dienstag Verkehrsexperten dem Bauausschuss. Sie rechnen für die nächsten Jahre mit einer deutlichen Zunahme des Verkehrs in der Illerstadt.

Die beiden problembehafteten Kreuzungen im Sendener Norden und nahe der Mittelschule seien stärker belastet als noch bei der vorangegangenen Verkehrszählung im Jahr 2013: Mittlerweile fahren tagsüber 20 bis 24 Prozent mehr Autos durch, sagte Planer Michael Preuß vom Ingenieurbüro Modus Consult. Grund sei ein Verdrängungseffekt durch die nun häufiger geschlossenen Bahnschranken und die allgemeine Verkehrsentwicklung. Diese werde auch in Zukunft zu mehr Fahrzeugen tendieren, sodass schwache Knotenpunkte nachgerüstet werden müssten.

Sendener Norden: Den Analysen zufolge weist die Königsberger Straße an der Kreuzung mit der Berliner Straße „Defizite“ auf, die so groß sind, dass sie bauliche Veränderungen erfordern. Die Lösung dafür sollen neue Fahrspuren bringen: Aus Richtung Inhoferkreuzung empfehlen die Planer eine Linksabbiegespur wie bisher, eine neue, reine Geradeaus-Spur und eine für Geradeaus und Rechts. Damit würden mehr Autos pro Grünphase über die Kreuzung geleitet. Die Geradeausspuren sollen sich im weiteren Straßenverlauf, vor der Bahnbrücke, wieder vereinen.

Aus Richtung Aufheim wiederum brauche es eine eigene Rechtsabbiegerspur in die Berliner Straße, das habe auch das Staatliche Bauamt Krumbach bereits gefordert. Außerdem sollte in der Berliner Straße die Linksabbiegerspur zum Parkplatz Illercenter verlängert werden, sagte Preuß. Und: Um den Verkehr besser abzuleiten, schlug er für die Einmündung Danziger Straße eine „Rechts-Rein-Rechts-Raus-Regelung“ vor.

„Eine sehr gute Idee“, sagte Yusuf Cinici (BiSS), der ins Gespräch brachte, die Verkehrsinsel gegenüber der Einfahrt zum Müller-Parkdeck einzuebnen. Denn auch sie trage zu Stauungen bei. Die Insel sei „ein Totalschaden“ pflichtete Rainer Strobl (CSU) bei. Nichts überstürzen wollte diesbezüglich Heinz-Peter Ehrenberg. Die Insel könne erst weg, wenn im Zuge des Umbaus am Illercenter auch das Parkdeck zu sei. Strobl fragte außerdem nach einem Kreisverkehr für die Kreuzung. Doch das, so der Experte, „geht an dieser Kreuzung einfach nicht“. Ein Kreisel sei schlicht nicht leistungsfähig genug, den dortigen Verkehr im Griff zu behalten.

Die Ideen müssen mit Behörden abgestimmt werden

Kreuzung: An der Kreuzung Bachstraße/Lange Straße und Holsteinerstraße/Grundweg. Dort gab es schon mehrere, schwere Unfälle. Starke Verkehrsspitzen durch Fahrten zu und von den Schulen, viele Passanten, Rad- und Fußwege an allen Straßen und wild kreuzende Radler und Fußgänger sowie zu hohe Geschwindigkeit von Autos machen diesen Knotenpunkt kompliziert. Steige die Verkehrsbelastung, werde die Gefahr noch wachsen, sagte Preuß.

Ordnung lasse sich dort am besten mithilfe eines Kreisverkehrs samt umlaufendem Radweg herstellen, führten die Planer aus. Das schaffe mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Die Verkehrsströme über Ampeln zu steuern, sei ebenfalls möglich. Weil aber die Kreuzung nur in den Stoßzeiten stark befahren sei, seien Ampeln nicht ideal. Ein Kreisel habe zudem dem Vorteil, dass er den Verkehr verlangsame. Eine „Durchschuss-Situation“ wie etwa am Ayer Kreisel sei an der Mittelschule nicht zu befürchten, sagte Preuß. Die jetzige Fußgängerampel an der Langen Straße entfiele mit einem Kreisel und die Bushaltestelle würde nach Norden gerückt.

„Wir sollten auf jeden Fall einen Kreisverkehr bauen“, fand SPD-Vorsitzender Georg Schneider. Edwin Petruch (CFW/FWG) regte an, um den Kreisel einen kombinierten Geh- und Radweg zu planen. Sonst ergäben sich zusätzliche Konfliktpunkte. Die Planer sollen ihre Überlegungen nun fortführen. Um eine Umsetzung zu ermöglichen, müssen die Ideen außerdem mit übergeordneten Behörden abgestimmt und Möglichkeiten der Förderung geklärt werden.

Untersucht haben die Ingenieure außerdem weitere Knotenpunkte im Norden und entlang der Kemptener Straße. Dort reiche aber eine Anpassung der Ampelanlagen aus, um die steigende Belastung zu bewältigen.