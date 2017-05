2017-05-10 09:05:00.0

Werbung Ein Kuh-les Muh-tiv

Der Sendener Fotograf Günther Philipp hat für seine Arbeit eine weltweit renommierte Auszeichnung erhalten. Das Motiv dafür fand er ganz in der Nähe Von Ronald Hinzpeter

Bei der biblischen Sintflut konnten sich die Tiere zumindest paarweise in Noahs Arche retten, doch was, wenn das mit der Klimaerwärmung so weiter geht? Dann helfen wohl nur noch Schwimmflügel, um die Rindviecher zu retten. Das zumindest behauptet mit einem Augenzwinkern die Illertisser Feuerverzinkerei Karger in einer Werbekampagne, in der sie unter anderem ihren Beitrag zum Klimaschutz anpreist. Apropos preisen: Das Kuh-le Foto mit den schwimmbereiften Horntieren hat nun eine renommierte Auszeichnung bekommen. Geschossen hat es der Sendener Fotograf Günther Philipp, der in schwäbischer Bescheidenheit meint, es sei schon „net nix“, wenn man mit seiner Arbeit unter die weltweit besten 200 Digitalkünstler eingereiht werde. Das gelingt einem natürlich nicht, wenn man einfach nur ein Bild „schießt“, denn ein wesentlicher Teil der Arbeit beginnt erst, nachdem der Fotograf auf den Auslöser gedrückt hat.

Zum Beispiel die Karger-Kühe. Die Idee entwickelte Günther Philipp zusammen mit Geschäftsführer Wolfgang Karger, den er schon sehr lange kennt, weil er mit ihm zusammen in einer Band gespielt hat. Ihr ironischer Kommentar zu schmelzenden Polkappen und steigendem Meeressiegel: Da helfen nur noch Schwimmreifen. Also besuchte der Fotograf den Illertisser Stadtteil Jedesheim, lichtete dort Kühe auf einer Wiese ab und fotografierte später in seinem Studio Schwimmflügel, die er über lederbezogene Styropormodelle gelegt hatte. Am Computer setzte er alles zusammen: passte dem Fleckvieh die Manschetten an, verteilte die Kühe neu auf der Wiese, fügte noch ein Wasserfass dazu, veränderte den Zaun und gab dem Ganzen eine fahle, künstliche Anmutung. Ein prima Muh-tiv.

Wobei das noch eine relativ einfach Aufgabe war – im Vergleich zur ungleich aufwendigeren Kuhkampagne des Energieriesen EnBW. „Dafür mussten wir erst mal ein Kuh-Casting machen“, erzählt Günther Philipp. Weil sein Auftraggeber die Angelegenheit sehr ernst nahm und viel Wert aufs gute Aussehen legte, suchte das Werbeteam bei einem preisgekrönten Züchter am Bodensee diverse schöne Rinder aus, darunter die „Miss Baden-Württemberg“. Damit sie auch wirklich besonders gut wirken, malte der Besitzer die Fellzeichnung mit Spezialfarbe nach, nachdem er seine Tiere noch gründlich gewaschen hatte. Weil die heimischen Wiesen nach einem langen Winter nicht grün genug waren, packte der Fotograf seine Kamera und flog nach Spanien, wo das Gras wunschgemäß satt leuchtete.

Kein Problem, denn der Kunde bekommt das, was er haben will. Der Fotograf setzt um, was die Werbeagenturen der Auftraggeber ausgebrütet haben. Günther Philipp hat schon für viele große Unternehmen gearbeitet, etwa Siemens oder Evonik. Zu seinen Kunden gehören auch Pro7 und Sat1. Ganz ordentlich für einen Fotografen, dessen Atelier nicht in einer der Metropolen steht. In der „Provinz“, wie Philipp selber sagt, fühlt er sich wohler: „Hier in der Nähe der Berge bin ich lieber als in Hamburg.“ Abseits des Rummels im Haifischbecken der Werbebrache sei er besser aufgehoben.

Günther Philipp, eigentlich ein Vöhringer, hatte zunächst Schreiner gelernt und danach ein Studium als Maschinenbauingenieur absolviert. Allerdings arbeitete er keinen Tag in seinem Beruf, denn das Fotografieren fand er stets interessanter, wobei er schon immer Wert darauf legte, seine Motive sorgfältig zu arrangieren und vernünftig auszuleuchten. Seit 1993 hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Zusammen mit seiner Frau Birgit und seiner Mitarbeiterin Miriam Laumayer betreibt er sehr erfolgreich das Atelier Studiorange in Senden. Und was die „Provinz“ betrifft: Wenn er unverbrauchte Models benötigt, holt er sich Schauspieler vom Ulmer Theater, Details, die sich digital ein Foto einbauen lassen, findet er auch vor der Haustür und wenn er mal wieder Kühe braucht: Das Allgäu ist nah und Jedesheim sowieso.