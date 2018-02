2018-02-04 06:00:00.0

Ulm Ein Sessel verbindet die Kulturen

Im Jahr 1965 unterrichtete der Designer Hans Gugelot in Indien und entwarf zusammen mit einem Kollegen die „India Lounge“. Ein Sitzmöbel, das jetzt im HfG-Archiv viel zu erzählen hat. Von Marcus Golling

Zwischen Ulm und dem indischen Ahmedabad liegen mehr als 6000 Kilometer. Eine Entfernung, die sich 1965 wohl noch ein bisschen größer angefühlt hat: Damals reiste der Designer und HfG-Ulm-Dozent Hans Gugelot in die Millionenstadt im östlichen Bundesstaat Gujarat. Dort unterrichtete er am National Institute of Design (NID). Ob sein Besuch Spuren in der Lehre dieser Gestaltungshochschule hinterlassen hat, ist fraglich. Geblieben ist aber ein Sitzmöbel, das der 1920 geborene Gugelot dort zusammen mit seinem indischen Kollegen Gajanan Upadhyay entwickelt. Dieser Sessel, genannt „India Lounge“ oder „24/42“, steht nun im Zentrum einer Ausstellung, die seit Freitag im HfG-Archiv zu sehen ist.

Konzipiert und gestaltet wurde „Between Chairs“ („Zwischen Stühlen“), so der Titel, allerdings nicht in Ulm, sondern in Dessau. Die dortige Bauhaus-Stiftung lobt dort jedes Jahr das „Bauhaus Lab“ aus, eine Art Sommerschule für junge Gestalter, Kulturwissenschaftler und Kuratoren. Und die hatte von Mai bis August 2017 eben jenen „India Lounge“ zum Thema. Die Teilnehmer recherchierten, auch vor Ort in Indien, sammelten Exponate und bauten den fraglichen Sessel auch nach. Denn das Original war in Ahmedabad, wie Regina Bittner, die stellvertretende Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau berichtet, leider nicht auffindbar.

Eine ganze Ausstellung um einen einzigen Stuhl? Im Fall des „India Lounge“, zu dem es ursprünglich auch ein passendes Tischchen gab, ist das durchaus gerechtfertigt. Denn „Between Chairs“ lässt auch ahnen, welch unterschiedliche Welten 1965 aufeinanderprallten: auf der einen Seite Gugelot, Mitgestalter des „Ulmer Hockers“ und der Radio-Phono-Kombination Braun SK 4 („Schneewittchensarg“); auf der anderen Seite die indische Gestaltungspraxis, die ihre Wurzeln im traditionellen Handwerk hat. Doch es gab auch Gemeinsamkeiten: Sowohl im postkolonialen Indien als auch in der Bundesrepublik war die Demokratisierung der Lebensverhältnisse ein wichtiges Thema. Doch anders als im theorieaffinen Ulm ging es am NID in Ahmedabad eher darum, Produkte zu gestalten, die mit den Ressourcen vor Ort und vor allem günstig herzustellen waren. Systemdesign trifft auf sogenanntes „Low Cost Design“.

Der Reiz, aber auch die Widersprüchlichkeit dieses Unterfangens lassen sich in der Ausstellung gut erkennen. Doch am Schluss verlässt „Between Chairs“ den Sessel – und landet bei der HfG Ulm. Bei einem indischen Studenten, der als Abschlussarbeit einen Milchkiosk für sein Heimatland entwarf. Und bei Otl Aicher, der 1960 selbst Indien bereiste. Zum ersten Mal überhaupt zeigt das Archiv die Farbdias von diesem Urlaub, begleitet von Notizen, die der HfG-Mitbegründer bei dem Trip machte. Aicher machte nicht nur Skizzen, sondern entwickelte auch gleich Vorschläge für eine bessere Bekleidung und mehr Ordnung. Realisiert wurden sie freilich nicht. Ebenso wenig wie der „India Lounge“: Das Möbelstück kam über den Status des Prototyps nie hinaus. Die HfGler und Indien – eine schwierige Kombination.

„Between Chairs“ läuft bis 18. März. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr.