2017-10-01 05:00:00.0

Senden Ein Strauß an Möglichkeiten für Witzighausen

Bei der Bürgerversammlung in Witzighausen stellt Sendens Rathauschef Raphael Bögge Pläne für die Zukunft vor. Er sieht reichlich Chancen für den Stadtteil. Von Angela Häusler

Innenstadtsanierung, Webereigelände, Kindergarten, Dorfplatzgestaltung und sogar die Osttangente – einen ganzen Strauß an Möglichkeiten präsentierte Sendens Rathauschef Raphael Bögge bei der Bürgerversammlung in Witzighausen. Sorgen machen sich die Bürger des Stadtteils unter anderem über die Sozialwohnungen im Baugebiet Gänsäcker West, wie am Donnerstagabend deutlich wurde.

Unter dem Stichwort „bezahlbares Wohnen“ plant die neue städtische Wohnbaugesellschaft nämlich 34 Wohneinheiten an der Illerberger Straße. Bögge erläuterte die Vorstellungen der Verwaltung, die aber noch nicht verbindlich seien: Vier jeweils L-förmige Mehrfamilienhäuser, quer zur Straße angeordnet. Wie die umgebenden Häuser würden die Neubauten nicht höher als zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss. Nach Angaben von Bögge werden die Mietpreise, weil gefördert, um ein bis drei Euro pro Quadratmeter niedriger liegen als im Mietspiegel vorgesehen. Die Mieter müssten aber, wenn sie wieder mehr Geld aufbringen könnten, entweder ausziehen oder höhere Mieten bezahlen. Nachzudenken sei im Zusammenhang mit den Neubauten außerdem über einen Dorfladen für Witzighausen, der die neuen Anwohner mitversorgen könne.

ANZEIGE

Solche Pläne hören nicht alle Witzighauser gerne. Ein Dorfladen „hat keine Chance“, war sich ein Zuhörer sicher. Doch Probleme sah er auch sonst reichlich: Der Stadtteil habe weder Ärzte noch Apotheken und für Menschen ohne Auto werde es dort schwierig. Gleichzeitig seien für die geplanten Wohnungen womöglich in einigen Jahren viel zu wenige Parkplätze da, fürchtete der Mann. Bögge entgegnete: Zunächst solle die Möglichkeit eines Dorfladens „vernünftig untersucht“ werden. Und: Dass es immer mehr Autos pro Haushalt gibt, sei kein Problem des sozialen Wohnungsbaus.

Auferstehen ließ Bögge die Überlegungen zur Osttangente, die in der Illerstadt seit Jahrzehnten diskutiert werden. Dem Bürgermeister zufolge gibt es diesbezüglich Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach. Es habe gar Unterstützung signalisiert, allerdings sei das nur „in aller Vorsichtigkeit“ gesagt.

Belebung versprach Bögge hinsichtlich des Dorfzentrums um die Wallfahrtskirche: Die Pläne, von einem Arbeitskreis aus Bürgern erarbeitet, hatten wegen Geldmangel jahrelang auf Eis gelegen. Im Zusammenhang mit dem Friedhofskonzept müsse man aber nun über die Marienstraße, den dortigen Busverkehr und die Fußwege reden. Er stehe bereits im Dialog mit dem Arbeitskreis Dorfplatz, möglicherweise ließen sich diesbezüglich Fördermittel beantragen.

Auch die Breitbandförderung ist für die Witzighauser immer wieder ein Thema. Die Verwaltung wolle die Telekom dazu bewegen, beim Ausbau auch in Senden „in Richtung Glasfaserstandard zu kommen“, sagte der Rathauschef. Er hoffe, der Netzanbieter halte sich an seine eigenen Pläne zum Ausbau in Witzighausen auf 50 bis 100 Megabit pro Sekunde. Schon jetzt sei aber in Senden das Funkinternet verfügbar, das bereits mit mehreren Hotspots im Stadtgebiet verknüpft ist.

Ärger gibt es im Ort nach wie vor wegen Rasern und Autolärm in der Illerberger Straße und der Park-Situation im Veilchenweg durch abgestellte Autos von Mitarbeitern der Firma Bredent. Da konnte Bögge auch diesmal nicht weiterhelfen – er verwies auf Umzugspläne des Unternehmens ins Gewerbegebiet St.-Florianstraße. Im Auge behalten werde man auch die Raser: Die Verkehrsüberwachung kontrolliere jetzt öfter, sagte Bögge.

Termine Die nächsten Bürgerversammlungen sind am Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus in Senden und am Donnerstag, 5. Oktober, 19 Uhr, in der Festhalle in Ay.