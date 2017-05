2017-05-09 13:00:00.0

Ulm Ein Tag im Zeichen der Wilhelmsburg

Am Samstag fährt das Spatzenbähnle Besucher kostenlos zur Festung. Und auch Gratis-Führungen sind im Angebot.

Die Wilhelmsburg, mächtigstes Einzelbauwerk der Bundesfestung Ulm, öffnet am Samstag, 13. Mai, von 9.30 bis 13 Uhr ihre Tore. Besucher haben Gelegenheit, bei kostenlosen Führungen durch Mitglieder des Fördervereins Bundesfestung das Bauwerk zu erkunden. Anlass ist der bundesweite „Tag der Städtebauförderung“.

Die Besucher können persönlich in Augenschein nehmen, was in den zurückliegenden Monaten an der Wilhelmsburg neu entstanden ist. Dazu gehören ein verbreitertes Flankentor samt neuer Brücke und Zufahrtstraße sowie mehrere Räume im Hochparterre des Reduitgebäudes, die für die Nutzung durch das Theater um- und ausgebaut wurden: Räume für das Orchester, die Maske, ein Multifunktionsraum, Umkleiden, Duschen und Toiletten, eine Teeküche, ein Erste-Hilfe- und ein Feuerwehrraum sowie Lagerbereiche. Apropos Theater: Wer will, kann am Samstag auch -quasi nebenbei- eine Tontechnik-Probe für Aida miterleben. Mit der Verdi-Oper bespielt das Theater Ulm ab Anfang Juni wieder den Innenhof der Burg.

Zu erreichen ist die Wilhelmsburg auf dem Michelsberg am Samstag am bequemsten mit dem offiziellen Shuttleverkehr: Um 9.50, 11, 11.40 und 12.20 Uhr fährt das „Spatzenbähnle“ kostenfrei vom Stadthaus zur Wilhelmsburg und zurück. Für Speisen und Getränke vor Ort ist gesorgt.

Die Wilhelmsburg soll, wie berichtet, in den nächsten Jahren für Nutzungen aus dem Bereich Kultur und Kreativwirtschaft hergerichtet werden – als Kultur-, Wissens- oder Friedensburg. Der Bund hat das Vorhaben als Projekt von besonderer nationaler Bedeutung eingestuft und bezuschusst die Arbeiten im Rahmen des Programms „Nationale Projekte des Städtebaus“ mit 4,3 Millionen Euro. Die Stadt zahlt einen Eigenanteil von knapp 2,7 Millionen Euro.

Insgesamt stehen in der Wilhelmsburg, die als Teil der Bundesfestung Ulm zu einer der größten erhaltenen Festungsanlagen Europas gehört, auf einer Grundfläche von 200 mal 130 Metern 28000 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. 1986 hatte die Stadt Ulm die Burg von der Bundesrepublik zum symbolischen Preis von einer D-Mark gekauft.