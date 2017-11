2017-11-06 07:00:00.0

Vöhringen Ein Zeichen gegen den Online-Handel

Die Ausstellung „Haus – Familie – Freizeit“ lockt mehr als 1200 Besucher nach Vöhringen. Das Angebot im Eychmüller-Haus ist dabei überaus vielfältig. Von Ursula Katharina Balken

Das war ein Einstieg nach Maß: Die nostalgische Band auf der Bühne im Wolfgang-Eychmüller-Haus trompetete fröhlich den Schlager „Das gibt’s nur einmal“ zum Auftakt der Herbstmesse „Haus – Familie – Freizeit“. Allerdings hofft der Vorsitzende des Gewerbevereins, Bürgermeister Karl Janson, dass es nicht bei diesem einen Mal bleibt. Eine Fortsetzung sei zumindest angepeilt. Das Kulturzentrum glich am Wochenende einem riesigen Einkaufszentrum mit einer Angebotspalette von Schmuck bis Heizungstechnik. War der Besuch Samstagmittag noch tröpfelnd, so änderte sich das am Nachmittag und am Sonntag. Mehr als 1200 Besucher kamen nach Vöhringen.

Bei der Eröffnung pries Janson solche Einkaufs- und Erlebnismessen, weil sie das Schaufenster einer Stadt und einer Region darstellten. Erfreulich für den Gewerbeverein, der sich die Firma HSR-Messen aus Erbach ins Boot geholt hatte, war nicht nur die Vielfalt des Angebots, sondern vielmehr die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Janson appellierte an die Verbraucher, vor Ort einzukaufen. Mehr als 50 Aussteller präsentierten ihre Angebote im gesamten Haus und in den Foyers. Auf dem Hettstedter Platz glänzten und blitzten Chrom und Lack an Automobilen der Mittelklasse. An den Ständen im Kulturzentrum glitzerten echte und falsche Perlen, Weihnachtsschmuck und eine Selfie-Box mit Sofortservice. Was der Herbst modisch zu bieten hat, wurde bei Modenschauen im Saal gezeigt. Trendiges und Trachtiges war bei der Damenwelt besonders gefragt.

Aber es gab auch technische Innovationen für Haus oder Küche zu sehen: Zum Beispiel das Backen auf einer Tonplatte, gesund und fettfrei oder die Infrarot-Heizung, die nicht die Luft erwärmt, sondern die Wände wie alle Gegenstände im Raum. Diese gespeicherte Wärme wird dann abgestrahlt. Schnick-Schnack fürs gemütliche Heim gab’s auch in allen Varianten. Die Stadt offerierte an ihrem Stand Trinkwasser aus dem stadteigenen Brunnen.

Verkaufsoffene Sonntage hält Ulla Widmann-Borst aus Weißenhorn, Bezirksvorsitzende des Bunds der Selbstständigen, für wichtig. Dass Ausstellungen dieser Art weniger geworden sind, liege daran, dass der Aufwand bei Personalmangel und großem Auftragspolster der Betriebe groß sei. Stellvertretender Landrat Roland Bürzle unterstrich die Notwendigkeit einer solchen Präsentation der Wirtschaftskraft vor Ort. Mit Wieland als Ankerunternehmen stelle Vöhringen in dieser Hinsicht eine Macht dar. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen, Armin Brugger, findet Messen und Ausstellungen schon deshalb wichtig, weil man damit der Konkurrenz im Internet begegnen könne. Auch sollten Kunden die persönliche Beratung bei Handel und Gewerbe schätzen.

Und die Aussteller? Die waren rundum zufrieden. Es gab nicht überall den lohnenden Geschäftsabschluss, aber es wurde viel Information vermittelt, etwa über Energiesparen, Gartentechnik oder Pflege- und Versorgungsmöglichkeiten. Petra Heinrich-Spitz vom Best-Reisebüro hält solche Messen für wichtig: „Es ist viel Aufwand, aber eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren“, sagt Ute Ticks aus Weißenhorn.

Gewerbevereinschef Janson zog am Ende der Messe gestern Abend eine positive Bilanz: Die vielen Aussteller und Besucher hätten bewiesen, dass Messen wie diese nach wie vor interessant sind. Das Gespräch von potenziellen Kunden mit Anbietern sei besonders wichtig. „Das kann man nur vor Ort“, sagte Janson. Hinter der Messe stecke großer Aufwand.