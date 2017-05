2017-05-29 20:57:00.0

Schießen Ein bisschen Ballermann in Schießen

Die Sängerin Mia Julia begeistert Hunderte Feiernde im Festzelt in Schießen. Von Roland Furthmair

Extremer könnten die Gegensätze kaum sein: An Christi Himmelfahrt begann beim gemeinsamen Gottesdienst im Festzelt an der Stoffenrieder Straße das Dorffest in Schießen und wurde anschließend mit Blasmusik traditionell gefeiert. Tags darauf feierten Hunderte junge Leute bei der „Original-Ballermann-Party“.

Direkt vom Auftritt im Bierkönig in Arenal um 17 Uhr kommend, wurde sie kurz nach Mitternacht von den unzähligen Fans rund um die kleine Bühne mitten im Schießener Zelt frenetisch gefeiert: Mia Julia. Sie kam zwar spät, aber die rund einstündige Show wurde wie schon im Vorjahr zum absoluten Partyhit der Sportfreunde Schießen. Die DJs Role und Badi hielten die gewaltige Fangemeinde der Sängerin rund drei Stunden mit „Malle-Hits“ hin und brachten sie auf Betriebstemperatur.

Bei „I bin a Dorfkind“ singen alle mit

Zunächst war es einmal die Sängerin Mia Julia, die mit ihrer neuesten Single „Endlich wieder Malle“ und dem gemeinsam mit den Dorfrockern aufgenommenem Hit „I bin a Dorfkind“ die Phonzahlen aus unzähligen Lautsprechern und Hunderten Kehlen ans Limit trieb. Und dann war da ja auch noch die Tänzerin Mia Julia, die sich zusehends ihrer Kleidungsstücke entledigte.

Nach über einer Stunde mit Stimmungshits aus ihrer Live-Tournee „Geile Zeit“ und fröhlichen Partygästen in Feierstimmung gab’s von der Party-Queen noch die geforderte Zugabe im rosafarbenen langen Shirt. Draußen wartete schon das Taxi zum Hotel – nach rund zwölf Stunden Aufenthalt auf dem Festland kehrte Mia Julia wieder ins 17. Bundesland auf die Balearen zurück, um die anstehenden Arenal-Auftritte nicht zu verpassen – „Malle-Zeit“ aller Orten eben ...