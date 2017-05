2017-05-02 13:00:00.0

Ein bisschen Regenschutz für die Festung

Die Caponniere 4 kann nur mit viel Geld wasserdicht gemacht werden. Nun soll zumindest eine Teillösung her. Von Gerrit-R. Ranft

Für die vor zehn Jahren mit Millionenaufwand ausgegrabene und für die Landesgartenschau 2008 hergerichtete Caponniere 4 an der Meininger Allee fehlen ganze 200000 Euro, um sie wasserdicht zu machen. Nun soll ein Behelf für 20000 Euro wenigstens mal das Latrinengebäude trockenlegen.

Schon im Juli vergangenen Jahres hatte die CSU beantragt, die „mittlerweile als fester Kulturbestandteil etablierte Caponniere 4 vor Regeneinfluss zu schützen und damit die Substanz der Maueranlagen zu erhalten“. Die Verwaltung möge prüfen, schrieb die CSU, ob wetterfestes Plexiglas über den Stahlträgern auf der Caponniere das Eindringen von Nässe verhindern könne.

Dass der Antrag ein Dreivierteljahr im Bauamt geschlummert hatte, begründete Stadtbaudirektor Markus Krämer mit Personalmangel in seiner Abteilung. Sie sei auf derart vielen Baustellen beschäftigt, dass einiges schon mal liegen bleibe. Immerhin hatte der Fachbereich Hochbau nun ermittelt, das von der CSU gewünschte Glasdach würde um die 200000 Euro kosten. Das mit der Prüfung beauftragte Ingenieurbüro, das seinerzeit die Tragwerksplanung für die Stahlträgerkonstruktion ausgeführt hatte, riet dazu, die vier bestehenden Hauptstützen in den Fundamenten zu verstärken. Auf dieses Stahlgerüst müsse eine weitere Trägerkonstruktion montiert werden. Erst danach sei die Verglasung möglich.

Angesichts der Kosten regte Krämer „eine ganz kleine partielle Überdeckung“ des Eingangs zur Caponniere an. Sie könne zwischen zwei Trägern über dem Latrinenbereich angebracht werden, der danach trocken liegen werde. In die übrigen Abschnitte, vor allem die offen liegende Stahltreppe, regne es allerdings weiterhin hinein. Waltraud Oßwald, die den Antrag mit eingebracht hatte, hielt „nicht arg viel davon, die 20000 Euro auszugeben, ohne zu wissen, wie es um den Rest der Caponniere steht“. Die CSU habe sich eigentlich vorgestellt, das komplette Bauwerk künftig vollständig trocken zu haben. Sitzungsleiter Bürgermeister Albert Obert riet dazu, doch „lieber den Spatz in der Hand zu halten als den Traum von der Taube auf dem Dach“. So geschah es. Einstimmig sprach sich der Ausschuss für die kleine Lösung aus und gab die 20 000 Euro damit frei. Allerdings wird der Ausschuss nun eine Ortsbesichtigung veranstalten.