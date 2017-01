2017-01-14 05:00:00.0

Landkreis Ein bisschen mehr Respekt, bitte!

Viele Menschen reagieren heute schneller gereizt. Das sagen Gerichtsvollzieher und Verkehrsüberwacher, die immer wieder Ziele von (nicht nur) verbalen Attacken werden. Von Katharina Dodel

Kaugummi kauend sitzt der Mann auf der Anklagebank des Neu-Ulmer Amtsgerichts. Demonstrativ zermahlt er unaufhörlich die zähe Masse. Der Richterin fällt das provozierende Verhalten sofort auf: „Ein bisschen Respekt, bitte. Nehmen Sie den Kaugummi aus dem Mund.“ Respekt? Den hatte der 34-jährige Angeklagte offenbar auch nicht, als Beamte des Finanzamts und der Polizei vor seiner Tür standen, um die noch ausstehenden 419 Euro Schulden einzufordern. Mangelnde Intelligenz und Unfähigkeit warf der Mann ihnen vor, weshalb ihm nun wegen Beleidigung der Prozess gemacht wird. Fälle wie diesen erlebt Gerichtsvollzieher Manfred Dopfer oft. Bei seinen Touren zu den Schuldnern im Landkreis stellt er immer häufiger fest, dass der Respekt gegenüber anderen nachgelassen hat.

Warum? Der 60-Jährige kann sich das selbst nicht erklären. Er ist seit 1983 Gerichtsvollzieher im Landkreis und treibt im Auftrag anderer Geld ein, pfändet Gegenstände oder räumt Wohnungen. Dabei hat er in all den Jahren viel erlebt: Beleidigungen gleich zur Begrüßung, Wohnungstüren, die ihm vor der Nase zugeschlagen werden, und Männer, die ihm an die Gurgel wollen. Vom permanenten Duzen ganz abgesehen. Ziemlich unbeeindruckt zeigt sich Dopfer ob dieser rauen Umgangsarten. Er hat sogar ein Stück weit Verständnis: „Wir kommen, um den Leuten etwas wegzunehmen. Wir besuchen sie zu Hause, dringen in ihr persönliches Umfeld ein. Das gefällt vielen nicht.“ Genau das ist seiner Ansicht nach der Grund, warum viele Bürger überhaupt gereizt reagieren: „Sie fühlen sich in ihrem Zuhause sicher.“ Auch wenn Dopfer oft verbal angegriffen wird, rechtliche Schritte hat er noch nie eingeleitet: „Das geht bei mir da rein und da raus.“ Doch einige seiner Kollegen sahen das anders: Vergangenes Jahr wurden von ihnen zwölf Fälle der Beleidigung oder des Widerstands angezeigt. Fühlen sich manche Menschen heutzutage einfach schneller angegriffen? Beides gehe einher – die Zunahme an Beleidigungen und die steigende Empfindlichkeit, sagt Thomas Mayer, Direktor des Amtsgerichts. Vielen scheuen das Mittel der Anzeige heute nicht.

Dass Menschen heutzutage wohl respektloser und gewaltbereiter sind – sei es verbal oder körperlich –, hat auch der Gesetzgeber bemerkt. Wie Mayer erklärt, gab es bislang nur den Tatbestand des „Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte“. Bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe drohten Angeklagten. Noch in diesem Jahr werde das Gesetz womöglich verschärft: Auf „tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte“ stehen dann drei Monate bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Immer wieder Ziele solcher Angriffe werden auch die Verkehrsüberwacher Neu-Ulms – was ein Beispiel aus dem Jahr 2015 zeigt: Offenbar aus Ärger über einen Strafzettel verlor ein 59-jähriger Neu-Ulmer die Nerven, packte eine Politesse am Arm und am Kopf und beschimpfte sie. Wie Noreen Beilstein erklärt, die bei der Stadt für die Verkehrsüberwachung zuständig ist, ging bereits 1993, als das Knöllchen-Verteilen verschärft wurde, ein Aufschrei durch die Bevölkerung. Es kam damals bereits zu verbalen Attacken gegenüber Politessen. Dann sei der Unmut wieder abgeflaut. Doch seit einiger Zeit bemerkt auch Beilstein, „dass die Leute immer unverschämter werden“. Oft berichten ihr die zehn Verkehrsüberwacher, die täglich im Stadtgebiet unterwegs sind und Parksündern Strafzettel ausstellen, dass sie sich Kraftausdrücke anhören müssten. „Eine Politesse braucht ein dickes Fell.“ Beilstein fällt dabei auf, dass vor allem Männer ihrem Ärger deutlich Luft machen. Männer aus Ländern, in denen Frauen nicht als gleichberechtigt angesehen werden, sprechen ihrer Erfahrung nach schneller Beschimpfungen gegenüber weiblichen Verkehrsüberwachern aus.

Das ist auch Gerichtsvollzieher Dopfer aufgefallen. Seine Kolleginnen würden oftmals respektloser behandelt als er. Dass Frauen direkt Kontakt zu Schuldnern haben, sei deshalb nicht immer so gewesen. Laut Dopfer seien bis in die 80er- oder 90er-Jahre nur Männer für den „Frontdienst“, wie er es nennt, eingeteilt worden. Und nur vier Gerichtsvollzieher waren im Landkreis unterwegs. Heute sind es zehn. Weil auch die Arbeit mehr wurde.

Zwischen 20 und 35 Jahre alt sei das Gros der Schuldner – und von diesen seien es vor allem die Jüngeren, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Was heutzutage, anders als in den 80er-Jahren, noch hinzukomme, sei der Weg der Beleidigungen: „Die gab’s ja früher auch schon, aber eben nur verbal“, sagt Dopfer. „Heute schreiben die Leute einem sogar Mails oder Handynachrichten. Und dann steht die Beschimpfung da schwarz auf weiß.“ Doch der stämmige 60-Jährige geht weiterhin nach dem Motto vor: Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. „Ich bleibe ruhig und versuche, deeskalierend zu wirken.“

Vor Gericht, sagt Mayer, sei das mit dem Respekt eine andere Sache: das hohe Betongebäude, die kühle Ausstattung der Räume, die Robe der Verfahrensbeteiligten – all das wirke auf Angeklagte. Vor Gericht seien die, die zu Hause noch gepöbelt haben, plötzlich ganz zahm. Meistens. Der Angeklagte, der vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht wegen Beleidigung gegen Polizei und Finanzamtsmitarbeiter angeklagt war, zeigte sich zwar nicht unbedingt einsichtig und erlaubte sich zudem die ein oder andere Spitze gegenüber der Richterin, doch beim Urteil verstummte auch er: vier Monate Haft auf Bewährung, 60 Stunden gemeinnützige Arbeit und 1000 Euro Geldauflage an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder. Und seinen Kaugummi nahm der Angeklagte dann auch heraus.