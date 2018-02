2018-02-06 06:00:00.0

Neu-Ulm Ein gutes Jahr für Händler: Citymanagerin zieht Bilanz

Neu-Ulms Citymanagerin zieht eine positive Bilanz. Jetzt wird ein zweiter Anlauf für eine gemeinsame Großveranstaltung mit Ulm unternommen. Die ist im vergangenen Jahr gescheitert. Von Ariane Attrodt

Bei dem Verein „Wir in Neu-Ulm“ (Win) läuft es gut: Wie Citymanagerin Ina-Katharina Barthold jüngst im Neu-Ulmer Stadtrat berichtete, ist die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr gestiegen – und auch die Veranstaltungen kamen gut bei den Bürgern an. Auch in diesem Jahr haben die Gewerbetreibenden viel vor.

2017 sind dem Verein Win 21 neue Mitglieder beigetreten, 2016 waren es sieben. Ende vergangenen Jahres hatte der Verein insgesamt 128 Mitglieder. „Mein Ziel ist es, die Mitgliederzahl dieses Jahr auf 150 zu bekommen“, kündigte Barthold an. Im vergangenen Jahr wurden die Mitgliederbeiträge erhöht, „einfach, um den Verein auf ein stabiles Fundament zu stellen“, so Barthold.

Ein positives Fazit zieht die Citymanagerin auch bei den Veranstaltungen im vergangen Jahr: Die Ergebnisse von den beiden verkaufsoffenen Sonntagen können sich ihrer Meinung nach „gut sehen lassen“. Vor allem im Mai waren mit fast 25.000 Bürgern 52 Prozent mehr Besucher gekommen als noch im Jahr 2016 zuvor. Damals waren es etwas über 16.000 Besucher. „Das Zugpferd ist hier bei beiden Veranstaltungen natürlich der Kunst- und Töpfermarkt.“

Von einem „sensationellen Ergebnis“ sprach Barthold bei der Aktion Citygutschein. Der gilt in über 400 Geschäften der Doppelstadt. In den vier Verkaufsstellen in Neu-Ulm wurden Gutscheine im Wert von 109.250 Euro verkauft. In den 100 Neu-Ulmer Geschäften, die die Gutscheine annehmen, wurden Gutscheine im Wert von 130.500 Euro eingelöst. „Das bedeutet, dass auch viele Gutscheine, die in Ulm gekauft werden, in Neu-Ulmer Geschäften eingelöst werden“, freut sich die Citymanagerin. Generell laufe die Zusammenarbeit mit Ulm gut: Fast wöchentlich tausche man sich aus, neben den Citygutscheinen gebe es das Projekt der Städtekuscheldecke – und auch immer mehr Ulmer Gewerbetreibenden treten Win bei, so Barthold.

Auch 2018 stehen viele Projekte an. So soll am 3. März eine Gesundheitsmesse in der Glacis-Galerie stattfinden, im Juni ist die zweite Auflage des Neu-Ulmer „Action Tags“ geplant. Zudem soll es im Mai und im September jeweils einen verkaufsoffenen Sonntag geben – im Frühjahr mit dem „Schwoba-Fest“, im Herbst dann mit der „Festa Italia“. Zudem wollen die Händler ihre Planungen für das Stadtjubiläum im kommenden Jahr vorantreiben.

In Zukunft hofft Barthold zudem auf eine „gemeinsame Großveranstaltung“ der beiden Städte. Die sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden, wie die Neu-Ulmer Citymanagerin berichtet. „Wir hatten die Sponsoren schon, aber am Ende ist es von der Stadt Ulm nicht genehmigt worden.“ Denn für das gemeinsame Vorhaben müssten drei Straßen sowie die Herdbrücke gesperrt werden.

Doch aufgegeben haben die Verantwortlichen das Projekt noch lange nicht, wie Barthold betont. Diese Woche stehe ein hierzu ein wichtiges Gespräch an „und wir greifen das noch einmal an“, betonte sie. Denn Sponsoren für die Großveranstaltung gebe es nach wie vor, wie sie auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Deshalb wolle man bei der kommenden Verhandlung prüfen, ob sie vielleicht doch stattfinden kann, wenn beispielsweise ihre Dauer verkürzt wird.