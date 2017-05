2017-05-29 08:56:00.0

Ulmer Zelt Ein moderner Clown fürs 21. Jahrhundert

Peter Shub verblüfft die Zuschauer mit einfallsreichen Possen - und einfachen Ideen. Von Florian L. Arnold

Ein guter Clown zu sein ist eine hochernste Angelegenheit. Das scheint Peter Shub den ganzen Abend im Ulmer Zelt bewusst zu sein. Sein Gesicht, das oft an Buster Keaton erinnert, bleibt ernst, hochernst, egal was passiert. Der Amerikaner Shub, der seit mehr als 30 Jahren mit internationalen Tourneen unterwegs ist. Er trat mit Roman Polanski im Theaterstück „Amadeus“ auf und war lange Zeit wichtiger Bestandteil des „Circus Roncalli“. Im kanadischen Cirque Du Soleil konnte man ihn ebenso erleben wie auf Kleinkunstfestivals.

Shub ist ein moderner Clown und einer der Clowns, die das Bild des Possenspielers gewandelt haben. Er tritt nicht mit roter Nase und Schminke auf. Seine Requisiten sind klein und auf den ersten Blick gar nicht spektakulär: eine Papiertüte, darin Plastikbecher, Toilettenpapierrolle, ein Basilikum-Pflanztopf. Dazu kommen Hüte und Mäntel. Daraus baut Shub mit leisem Humor umwerfende Szenen auf. Und das Publikum ist ganz nah an ihm dran. Als wäre es einstudiert, reagiert es mit Zurufen, Applaus, lässt sich von Shub als Teil seines minimalistischen Bühnenbilds einsetzen. Immer wieder bricht Shub seine Illusionen auf, und wie jeder gute Geschichtenerzähler fasziniert er sein Publikum nicht durch ein Zuviel, sondern durch Reduktion.

Sein Körper ist Peter Shubs wichtigste Requisite

Das Wichtigste: sein Körper, der alles mit sich machen lässt, auch als lebendiger Kleiderbügel in einem Mantel so krumm an der Garderobe hängt, dass alle anatomischen Regeln ausgehebelt scheinen. Der Kopf rollt hin und her, verschwindet und taucht wieder auf. Dann sitzt plötzlich der Kopf schief. Er rückt den Kopf gewaltsam gerade, man hört ein lautes Knacken, mancher im Publikum stöhnt – und lacht erleichtert: Das unheilvolle Knacken stammte von einem Plastikbecher, den Shub passend zur Szene unterm Arm zerdrückte. Shub spielt viele Figuren und oftmals spielt der schwarze Humor eine zentrale Rolle. Die Basilikumpflanze wird erst mit der Pistole bedroht, dann „frisiert“ und zuletzt mit der Wasserpistole getränkt. Eine kurze Szene, die durch die punktgenau gesetzte Dramaturgie aus Gang, Blick, Gestik, Rhythmus und Balance zur urkomischen Farce wird. Shub stößt Geschichten an, doch die Pointen spricht oder führt er nicht aus – das passiert im Kopf des Zuschauers, in seiner Fantasie.

Ein unnachahmlicher Gag ist auch sein Abgang von der Bühne nach über 90 Minuten gespieltem Programm: Er winkt und winkt und winkt. Das Publikum verlässt anfangs zögernd das Zelt. Shub steht da und winkt. Er winkt, bis das Zelt fast leer ist. Es sind solche einfachen und zugleich nicht kopierbaren Ideen, die Shub so unverwechselbar und komisch machen.