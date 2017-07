2017-07-17 06:55:00.0

Senden Ein nasses Vergnügen

Neuer Teilnehmerrekord bei traditionellen Vier-Seen-Schwimmen Von Angela Häusler

Neuer Teilnehmerrekord: Mit 318 Starterinnen und Startern traten beim 13. Vier-Seen-Schwimmen am gestrigen Sonntag mehr Sportler an, als je zuvor. Um die vier Sendener Baggerseen zu durchqueren, brauchten die Schnellsten knappe 23 Minuten.

1,7 Kilometer lang ist die Strecke, welche die Teilnehmer beim mittlerweile traditionsreichen Wett-Schwimmen, organisiert von der Sendener BRK-Wasserwacht, hinter sich bringen müssen. Und das war diesmal, dank Sonnenschein und angenehmer Wassertemperatur von 23 Grad, auch ohne Neoprenanzug machbar.

Zum Anpfiff um 11 Uhr hatten sich die Teilnehmer am Waldbaggersee eingefunden und versammelten sich, allesamt mit Badekappen ausgestattet, am Ufer. Noch einmal durchzählen – aus Sicherheitsgründen – und dann fiel der Startschuss. In zwei Klassen, Sportschwimmer und Jedermann, starteten die Teilnehmer in diesen Wettbewerb. Die Einteilung hat sich mittlerweile bewährt, findet Wasserwacht-Vorsitzender Alfons Sailer. Als gute Idee erwies sich auch die jüngste Neuerung: Die Teilnehmer schwammen mit bunten Badekappen. „So sind sie viel besser zu sehen“, begründete Sailer diesen Schritt. Zumal auch die Startnummern auf den Hauben besser sichtbar bleiben als etwa auf der Haut.

Rund 70 Helfer der Sendener Wasserwacht kümmerten sich um die Sicherheit, behielten das Geschehen vom Ufer sowie von Booten und Rettungsbrettern aus im Auge. Besondere Vorkommnisse gab es zum Glück nicht – nur zwei Schwimmer gaben vorzeitig auf. Der Rest kam, nach der Tour durch beide Waldseen und den großen Baggersee, außer Puste, aber wohlbehalten im Ziel am Hallenbadsee an. Und nach einer ersten Verschnaufpause waren die Schwimmer bestens gelaunt. „Es hat mir echt Spaß gemacht“, berichtete Dornstadter Markus Primus, zum ersten Mal dabei war und gleich zu den ersten im Ziel gehörte. „Ich hab´ alles gegeben“, sagte er und will auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein. Einen Spitzenplatz erkämpfte sich auch Ulmerin Stefanie Andreß, die sechsmal die Woche beim SSV Ulm trainiert und am Sonntag als schnellste Frau durchs Ziel brauste. „Am Anfang ist es ein ganz schönes Gedränge“, berichtete sie über den Start, doch dann verteilten sich die Schwimmer rasch. Noch gar keine Turnier-Erfahrung hatte hingegen der elfjährige Julian, der gemeinsam mit seinen Eltern mitgemacht hatte. „Ein tolles Event“, fand Vater Jochen Schiller, als alle im Ziel angekommen waren, „jeder kann hier mitmachen und es ist einfach entspannt.“

Auf dem ersten Platz landete Marcus Joas, der für die Strecke 23,18 Minuten brauchte. Zweiter in der Gesamtwertung ist Rodrigo Nebel (24:34), dritter Norbert Wild (24:35). Schnellste Frau wurde Stefanie Andreß (25:58). Es folgen Lisa Streckert (27:37) und Martina Nowacki (28:43). Als größte teilnehmende Gruppe wurde Trias Ulm / Neu-Ulm mit 66 Schwimmern prämiert.