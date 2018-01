2018-01-31 06:10:00.0

Neu-Ulm Ein neues Café soll die Insel beleben

Lange Zeit stand das Gebäude hinter der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen leer. Jetzt sollen dort ein Küchenstudio, eine Kochschule und ein neues Café einziehen. Von Michael Ruddigkeit

Das Brückenhaus der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen sollte von Anfang an mehr bieten als nur Geschäftsräume des Geldinstituts und Wohnungen. Der 30-Millionen-Bau sollte auch dazu beitragen die Insel neu zu beleben. Dazu waren drei gastronomische Konzepte angedacht, von denen zuletzt aber nur eines blieb – das von der Familie Meinl betriebene Café Josi in bester Lage mit Blick auf die Donau. Dahinter sah es eher trist aus – Leerstände prägten das Bild. Das soll sich nun ändern. Das Donauhaus, das direkt hinter dem Immo-Center der Sparkasse und dem Café Josi steht, soll noch in diesem Frühjahr neu genutzt werden. Der neue Eigentümer, der die Immobilie der Sparkasse abgekauft hat, hat einen passenden Pächter gefunden. Es handelt sich um das Küchenzentrum Marchtal, wie gestern in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt bekannt gegeben wurde.

Geschäftsführer Peter Faad stellte den Stadträten die Pläne vor. Demnach ist vorgesehen, in den leer stehenden Räumen auf der Insel ein Küchenstudio zu eröffnen. Daran angeschlossen sind eine Kochschule und eine Kaffeebar. „Gastronomie ist uns an dieser Stelle wichtig. Der Platz soll belebt werden und der Bürgerschaft zugutekommen“, betonte Stadtbaudirektor Markus Krämer. Das will auch der neue Nutzer bieten – sowohl zur Donau hin als auch auf dem bislang verwaisten Platz mit dem Brunnen. Während die Kochschule vor allem Events für Firmen und andere Nutzer veranstalten wird, wird das neue Café täglich für alle Bürger offen sein. Der Eingang wird zur Donau hin liegen. „Kübar“ soll die Kaffee-Bar heißen. „Wir könnten Ende April, Anfang Mai eröffnen“, sagte Geschäftsleiter Peter Faad.

Das Küchenzentrum Marchtal werde etwa eine dreiviertel Million Euro in den Umbau investieren. 2019 soll auch die Logistik nach Neu-Ulm geholt werden. Das Unternehmen mit 60 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis) sowie Standorte in Schemmerhofen (Kreis Biberach) und Neckartenzlingen bei Nürtingen (Kreis Esslingen). Der Jahresumsatz beträgt eigenen Angaben zufolge zehn Millionen Euro.