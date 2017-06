2017-06-22 13:00:00.0

Weißenhorn Ein öffentlicher Parkplatz bekommt Stromanschluss

Die Stadt will die Fläche beim Kreisverkehr Memminger Straße/Roggenburger Straße sanieren und eine Schnellladestation für E-Autos errichten. Einige Räte hätten gerne mehr. Von Angela Häusler

Über Schlaglöcher und schlechten Untergrund auf dem öffentlichen Parkplatz nahe des Kreisverkehrs Memminger Straße/Roggenburger Straße ärgern sich viele Weißenhorner schon lange. Die Stadt will die Fläche, die über den Jahnweg angefahren wird, nun sanieren und dort 50 Stellplätze in einer dreieckigen Anordnung befestigen. Der jetzige Zustand sei „nicht befriedigend“, sagte auch Bürgermeister Wolfgang Fendt diese Woche in der Sitzung des Bauausschusses.

Die Fahrbahn erhält bei den Umbauarbeiten eine Pflasterung. Diese komme zwar teurer als ein Asphaltbelag, sagte Stadtbaumeisterin Conny Roth. Doch spätere Reparaturen seien mit dem Pflaster deutlich einfacher und günstiger. Denn auch in Zukunft sei mit Absackungen zu rechnen – weil der Untergrund über Jahre hinweg nicht fachgerecht verdichtet und mit unterschiedlichen Materialen befüllt worden sei, fügte die Stadtbaumeisterin hinzu.

Zudem möchte die Stadt auf dem Parkplatz eine Schnellladestation für Elektrofahrzeuge unterbringen. Eine solche hatte die Verwaltung schon für die Östliche Promenade in Betracht gezogen, aus Platzgründen die Idee aber wieder verworfen. Mehrere Stadträte regten zudem an, einen Stellplatz für Wohnmobile einzurichten.

Dem nun vorgelegten Entwurf zufolge bleiben die Bäume auf dem Grundstück stehen. Die Parkplätze selbst sollen mit einem Befestigungssystem aus Recycling-Polyethylen ausgestattet werden, das in Weißenhorn bisher noch nirgends verbaut ist. Damit werde die Fläche zwar befestigt, gleichzeitig könne sie aber mit Kies oder Splitt verfüllt oder begrünt werden, sagte Roth.

Im aktuellen Haushalt sind für die Sanierung bereits 80000 Euro eingestellt. Es entstehen voraussichtlich aber weitere Kosten von geschätzt 60000 Euro. Denn nach Angaben der Stadtverwaltung hat sich herausgestellt, dass auch an der Entwässerung gearbeitet werden muss. Die Stadt soll auf Beschluss des Bauausschusses nun prüfen, ob die Anzahl der geplanten Stellplätze noch erhöht werden kann, und die nötigen Arbeiten dann ausschreiben.

Nicht weit von dem Parkplatz entfernt, an der Diepold-Schwarz-Straße, gibt es hingegen vorerst kein neues Bauprojekt. Der Ausschuss erteilte einem Antragsteller eine Absage, der eine Werkhalle zu Wohnraum umbauen will. Er plant dort sieben Wohnungen in Reihenbauweise, mit jeweils zwei bis drei Stockwerken. Grundsätzlich sei das Ansinnen zu begrüßen, sagten mehrere Stadträte, auch der Bürgermeister war angetan. Dennoch wollten sie die Veränderungssperre, die für das Gebiet momentan gilt, nicht aufheben. Das Ziel sei, dort ein umfassendes städtebauliches Konzept zu entwickeln, fasste Herbert Richter (SPD) zusammen. Es sei ohnehin an der Zeit, ein solches voranzutreiben, sagte auch Rathauschef Fendt. Schließlich gelte die Sperre nur für zwei Jahre. Jetzt soll die Verwaltung eine Rahmenplanung erstellen.