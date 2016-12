2016-12-21 15:05:00.0

Weissenhorn Ein stiller Star bekommt klingende Unterstützung

Der Stummfilm „Nanuk, der Eskimo“ ist zum Abschluss von „Weißenhorn Klassik“ am Zweiten Weihnachtstag mit Musik zu sehen. Mit ziemlich ungewöhnlicher. Von Marcus Golling

Nanuk selbst sagt nichts: Er jagt nur, zerteilt Robben und Walrosse, baut Iglus, paddelt mit seinem Kanu über eiskaltes Wasser und lächelt. Sehr oft sogar. Robert J. Flahertys „Nanuk, der Eskimo“ aus dem Jahr 1922 gilt als einer der wichtigsten Dokumentarfilme der Stummfilmzeit: 78 Minuten harte Wirklichkeit zwischen Eis und Schnee. Still und stumm geht es bei „Nanuk“ im Historischen Stadttheater Weißenhorn keineswegs zu: Es erklingt Klaviermusik von Claude Debussy, Esther Kretzinger singt Lieder von Olivier Messiaen, dazwischen brodelt, prasselt, klickert und rauscht es. Klassik und Klangexperiment treffen auf filmischen Realismus. Das Publikum: Weißenhorner Grundschüler.

Die Sitzreihen sind voll bei dieser Veranstaltung, die eine Art Generalprobe ist für das, was erwachsene Zuschauer am Zweiten Weihnachtsfeiertag um 19.30 Uhr an selber Stelle erleben können. Die Vorführung von „Nanuk, der Eskimo“, musikalisch begleitet von Sopranistin Esther Kretzinger, Pianist Antonis Anissegos und dem Ensemble für experimentelle Musik der Uni Ulm (EMU) ist der Abschluss der dritten Saison von „Weißenhorn Klassik“. Auf „Nanuk“ fiel die Wahl, weil der Film „so schön in die Jahreszeit passt“, sagt Organisatorin Kretzinger. Gleichzeitig ist die Veranstaltung das konsequente Finale des Programms „Mystik: Wirklichkeit“: mehr Wirklichkeit geht kaum. Filmemacher Flaherty arbeitete sechs Jahre an dem Film, der dem nordamerikanischen Inuit ganz nah kommt: Er zeigt den Jäger Nanuk und seine Familie als Menschen, die im brutalen Überlebenskampf Zufriedenheit und sogar Glück ausstrahlen.

ANZEIGE

Seit Oktober laufen die Vorbereitungen für den filmisch-musikalischen Abend, der für das EMU-Ensemble ein besonderes Projekt ist. Leiterin Christine Söffing: „Die Herausforderung war, die Übergänge zu schaffen.“ Die Debussy- und Messiaen-Stücke waren schon bestimmten Szenen zugewiesen, die experimentellen Musiker sollten sozusagen die Lücken dazwischen füllen. Weil sie dies – schon aus Gründen der Anschaulichkeit – nicht nur mit Laptops tun wollten, kommen exotische Instrumente wie die chinesische Chi’in und die vietnamesische Dàn bau, zwei längliche Zithern, zum Einsatz. Beim Konzert am Zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn das EMU mit fünf Musikern antritt, kommen noch weitere hinzu, unter anderem ein Glasröhrenspiel.

Angst vor akustischer Überforderung braucht aber niemand zu haben: Beim Kinderkonzert jedenfalls ist das Publikum keineswegs verschreckt. Es trägt sogar seinen Teil zur klanglichen Kulisse bei: Ein „Aaah“ geht durch die Reihen, als die Huskywelpen durchs Bild tollen, ein „Wäääh“ immer dann, wenn sich Nanuk und seine Familie an rohem Fleisch laben.

Restkarten für „Nanuk, der Eskimo“ gibt es bei Blende 22 in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597, oder an der Abendkasse.