2016-12-29 10:59:00.0

Ulm Einbrecher nutzen Weihnachtsfeiertage für Diebestour

Bislang unbekannter Täter sind über die Feiertage in mehrere Häuser in Ulm eingebrochen.

Fünf Einbrüche sind am Dienstag bei der Ulmer Polizei angezeigt worden. Wie diese mitteilt, hatten es Unbekannte während der Weihnachtsfeiertage auf verschiedene Gebäude abgesehen. Im Lehrer Tal brachen die Diebe in Gartenhäuser ein. Gleich zwei Parzellen suchten sie zwischen Samstag und Dienstag auf. In einer hebelten sie die Eingangstür auf und stahlen Alkohol. In der zweiten drückten sie ein Fenster auf. Hier blieben die Täter ohne Beute. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Ein bislang Unbekannter brach am Dienstag in der Inneren Wallstraße ein. Er warf zwischen 10 und 12.15 Uhr ein Fenster ein und durchsuchte sämtliche Zimmer auf zwei Stockwerken. Er entwendete Bargeld, Goldbarren und Modeschmuck. Am Gebäude entstand Schaden von etwa 400 Euro. Auch in ein Musterhaus brachen Diebe ein: In der Böfinger Straße verschaffte sich der Täter zwischen Donnerstag und Dienstag auf bislang unbekannte Weise Zutritt. Aus dem Haus stahl er einen Drucker, eine Kaffeemaschine, einen Fernseher, drei PC-Bildschirme und zwei Dockingstationen. Im Egginger Weg machte sich ein Unbekannter zwischen Freitag und Dienstag ans Werk. Der Täter hebelte die Zugangstüre einer Schule auf. Im ersten Obergeschoss hebelte er noch eine weitere Türe auf. Aus dem Medienraum stahl er zwölf PC-Anlagen. Der Schaden an den Türen beträgt etwa 1000 Euro. (az)

Zeugen werden gebeten, sich unter 0731/1880 zu melden.