2018-02-20 15:16:34.0

Ulm Einbrecher töteten Mann: Verhafteter ist der Verdächtige

Einbrecher hatten in Ulm einen Hausbewohner tödlich verletzt. Nun wurde in Israel ein Mann festgenommen, bei dem es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Verdächtigen handelt.

Bei dem Mann, der am Montag in Israel festgenommen worden ist, handelt es sich tatsächlich um einen Tatverdächtigen des Raubmords am Ulmer Eselsberg (wir berichteten). Das bestätigte Michael Bischofberger, der Sprecher der Ulmer Staatsanwaltschaft, am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. „Er ist aufgrund eines Haftbefehls aus Ulm festgenommen worden“, sagte er.

Am 6. Januar hatten Einbrecher den Bewohner einer Wohnung im Ulmer Veltlinerweg gefesselt und niedergeschlagen. Der 59-Jährige, der dort mit seiner Mutter gewohnt hatte, starb noch am selben Tag an den Verletzungen. Zwei Verdächtige, ein 39-jähriger Georgier und seine 46-jährige russischstämmige Frau, sind bereits in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Raubmord vor.

Verdächtiger soll bald nach Deutschland ausgeliefert werden

Der Mann, der am Montag in der israelischen Küstenstadt Aschkelon festgenommen würde, könnte schon bald nach Deutschland ausgeliefert werden. „Nach Mitteilung der israelischen Behörden handelt es sich um die von uns gesuchte Person“, sagte Staatsanwalt Bischofberger.

Nun arbeite man am Antrag zur Auslieferung. Dabei müssen einige Bedingungen erfüllt werden. Die Voraussetzungen sind strenger als bei einem derartigen Vorgehen innerhalb des Schengen-Raums. „Das muss im Einzelnen geprüft werden. Wir gehen davon aus, dass es binnen weniger Tage so weit ist“, sagte der Sprecher.

Zu dem Mann führten Spuren, die die Polizei am Tatort gefunden hatte. Es gebe konkrete Anhaltspunkte, dass er an der Tat beteiligt gewesen sein könnte, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft. Außerdem gibt es Fotos, weil der Verdächtige polizeilich bekannt ist. Ob er Vorstrafen hat, dazu wollte sich Bischofberger nicht äußern.

Warum sich der Mann in Israel aufhielt, ist unbekannt. „Wenn er da ist, werden wir ihn fragen“, sagte der Staatsanwalt. Ein möglicher Grund ist seine Identität. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist der Mann Israeli. Die Ulmer Staatsanwaltschaft hat dazu aber keine gesicherten Kenntnisse, wie Bischofberger mitteilte.

Staatsanwalt kritisiert Behörden in Israel

Der Staatsanwalt zeigte sich erfreut über die Verhaftung: „Der Ermittlungserfolg ist da und es ist wunderbar, dass die israelischen Behörden den Verdächtigen festgenommen haben.“

Doch Bischofberger äußerte auch Kritik. Denn dass die Verhaftung öffentlich gemacht wurde, war mit den Ulmer Anklägern und der deutschen Polizei nicht abgestimmt. „Es ist nicht der übliche Gang, dass über ein fremdes Verfahren berichtet wird. Die Ermittlungen hätten in Schieflage geraten können, wenn weitere Festnahmen unmittelbar angestanden hätten.“ Die Ermittlungen dauern nach Angaben Bischofbergers weiter an und laufen in verschiedene Richtungen. Nähere Angaben wollte er dazu nicht machen. (mase)

