2017-08-01 19:00:00.0

Ulm Einbrecherbande kommt vor Gericht

Eine Bande bestehend aus fünf Männern und einer Frau soll in verschiedene Hotels und Gewerbeobjekte eingebrochen sein - und Beute im Wert von fast 6000 Euro gemacht haben.

Gegen fünf Männer im Alter zwischen 33 und 47 Jahren sowie eine Frau im Alter von 55 Jahren hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage zur Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm wegen schweren Bandendiebstahls erhoben.

Die lediglich teilweise geständigen Täter, die aus verschiedenen Ländern in Osteuropa stammen, sollen im Oktober 2014 (ein Fall) und im Zeitraum von Februar 2017 bis März 2017 (drei Fälle) in zum Teil unterschiedlicher Besetzung in Hotels und Gewerbeobjekte eingedrungen und Bargeld und sonstige Wertgegenstände entwendet haben. In den insgesamt vier Fällen sollen die Angeschuldigten Diebesgut in Höhe von 5900 Euro entwendet und dabei ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro verursacht haben. Umfangreiche Telekommunikations- und Observationsmaßnahmen ermöglichten eine Identifizierung der zunächst unbekannt gebliebenen Täter. Die Tat im Oktober 2014 konnte aufgrund eines DNA-Treffers einem der nun angeklagten Männer zugeordnet werden. (az)