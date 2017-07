2017-07-26 07:00:00.0

Ulm Eine Ausstellung übers Ausstellen

Zwei 19-Jährige präsentieren in Ulm ihre Arbeit, die hinter die Kulissen eines Museums blicken lässt. Von Christoph Kölle

Ronja Kieft und Fabian Unsöld haben sich in ihrem Alter für einen eher seltenen Weg entschieden. Sie wollten nicht – wie viele andere 19-Jährige – im Rahmen eines Freiwilliges Sozialen Jahres die Abläufe beim Roten Kreuz oder im Krankenhaus kennenlernen. Nein, die beiden wollten hinter die Kulissen eines Museums blicken. Daher absolvieren sie einen Bundesfreiwilligendienst im Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm (DZM). Kürzlich durften Kieft und Unsöld dort sogar ihre eigene Kabinett-Ausstellung unter dem Namen „Museum machen“ eröffnen.

Die beiden 19-Jährigen geben damit Einblicke in die Museumsarbeit: Ihre Ausstellung zeigt den Weg eines Objekts von der Entdeckung bis zur Präsentation. Insgesamt kamen rund 25 Besucher zur Eröffnung. Diese mussten sogar in zwei Gruppen aufgeteilt werden, da sie ansonsten keinen Platz vor Ort gehabt hätten. Museumsdirektor Christian Glass sagt: „Wir wollten die Kabinett-Ausstellung bewusst klein halten.“ So sei sie nun etwas ganz Besonderes.

Die Ausstellung ist in fünf Bereiche eingeteilt, die die Kernelemente der Museumsarbeit beschreiben. „Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln“, zählt Unsöld auf. „Mithilfe von Sketch-Notes haben wir diese Bereiche nochmals spielerisch veranschaulicht“, ergänzt Kieft. Sketch-Notes sind so etwas wie Wandmalereien in Form von Cartoons. „Bei einem Fließtext schaltet man irgendwann ab“, sagt die 19-Jährige, das habe sie selbst gemerkt. Die Alternative sei zwar sehr mühselig gewesen, mache die Ausstellung dafür sehr rund. Zudem haben die beiden viel Wert auf Interaktion gelegt. So können die Besucher beispielsweise malerisch Dinge auf einer Stoffwand verewigen, die sie selbst gerne sammeln. Bereits exponierte Objekte einiger Auswandererfamilien aus dem Dorf Gakowa im heutigen Serbien vervollständigen die Ausstellung.

Die 19-Jährigen sind stolz auf ihre Arbeit. Es sei ein langer Prozess gewesen, sagt Unsöld, dabei hatten die beiden jedoch die Möglichkeit, viel Neues zu lernen. Das sieht auch Kieft so: „Letztlich ist etwas daraus geworden, womit wir sehr zufrieden sind.“ Eine berufliche Zukunft im Museum können sich die Zwei dennoch nicht vorstellen. Das sei hauptsächlich den wenigen verfügbaren Stellen geschuldet. Angesichts dieser Entscheidung muss Museumsdirektor Glass schmunzeln. Er halte das für „einen weisen Entschluss“.

Interessierte können sich die Ausstellung noch bis zum 19. November im Donauschwäbischen Zentralmuseum ansehen. Der Eintritt ist frei.