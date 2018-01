2018-01-29 17:11:00.0

Ulm/Neu-Ulm Eine Blume zu Ehren von Ulms First Lady

Sigrid Czisch übernimmt Patenschaft bei den Neu-Ulmer Orchideentagen

Dieses Jahr wird eine neue Orchideen-Züchtung auf den Namen einer Persönlichkeit aus der Region getauft. Sigrid Czisch, Ehefrau des Ulmer Oberbürgermeisters Gunter Czisch, wird diese Ehre anlässlich der 19. Neu-Ulmer Orchideentage, am Freitag (2. Februar) um 11 Uhr im Edwin-Scharff-Haus durch eine Blumentaufe zuteil. Die Taufpatin gilt als eine Orchideenliebhaberin. „Orchideen faszinieren mich wegen ihrer Vielfalt und ihrer Schönheit schon immer. Ich bin daher schon gespannt darauf, wie die nach mir benannte ‚Sigrid Czisch Orchidee’ aussehen wird. Welche Farbe und Form sie haben wird, und natürlich wie sie duften wird. Denn die Orchidee als Königin der Blume muss man mit allen Sinnen betrachten.“, freut sich Sigrid Czisch. Mit der Orchideentaufe im Edwin-Scharff-Haus wird der Name, den Sigrid Czisch einer Orchideenneuzüchtung geben wird, in der Royal Horticultural Society in London (RHS) für die Ewigkeit registriert. Dort befindet sich der Name Sigrid Czisch in bester Gesellschaft: In den zurückliegenden Jahren erhielten anlässlich der bayerischen Blumenausstellung in Neu-Ulm Orchideen Namen von Rosl Lorenser (Frau des einstigen Ulmer Oberbürgermeisters, Hans Lorenser), Heidi Biebl (Frau des einstigen Neu-Ulmer Oberbürgermeisters,Peter Bibl) und etwa die bayerische Justizministerin Beate Merk. Und bei den 15. Orchideentagen vor acht Jahren kam Karin Seehofer, die Frau von Bayerns Ministerpräsidenten Horst Seehofer nach Neu-Ulm, um einer Orchidee ihren Namen zu geben. Die Orchideentage finden vom 2. bis 4. Februar im Edwin-Scharff-Haus statt. Der Ursprung der Veranstaltung liegt 1980 in der Landesgartenschau. (az)