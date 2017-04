2017-04-18 13:00:00.0

Weißenhorn Eine Familie im Musicalfieber

Der Adonia-Projektchor gastiert mit 70 jungen Sängern am Freitag in der Weißenhorner Fuggerhalle. Wie eine Weißenhorner Familie sich dabei engagiert. Von Andreas Brücken

Die biblische Geschichte von Josef mag vielleicht nicht nach dem Stoff klingen, der Teenager begeistert. Dennoch haben sich die Macher des Projektchors Adonia an das Thema gehängt und ein Musical darüber verfasst. Mit zwölf neuen Songs haben die Komponisten Markus Heusser, Thorsten Rheinschmidt und Larissa Leuscher ein Stück geschrieben, das den historischen Inhalt in die Gegenwart transportiert.

Insgesamt 37 Chöre mit jeweils rund 70 Sängern gehen in diesem Jahr in Deutschland auf Tournee. Einer von ihnen macht in Weißenhorn Station. Aus der Fuggerstadt mit dabei ist der 13-jährige Frederik. Bevor der Teenager zum Heimspiel auf der Bühne der Fuggerhalle auftreten kann, muss er jedoch noch ein strenges Programm absolvieren: Für vier Tage trifft sich die Truppe zum Training für Tanz, Gesang und Schauspiel in Erolzheim, bevor es nach Memmingen zur Premiere geht. Die Noten und eine vorproduzierte CD zum Üben haben die Teilnehmer vorab von den Künstlern zugeschickt bekommen. Frederik gesteht, dass er sonst nichts mit Chormusik zu tun hätte, wie er sagt.

ANZEIGE

Singen, betreuen und für Schlafplätze sorgen

Die Unterbringung der jungen Musiker findet vor Ort bei Gastfamilien statt. Frederiks Mutter, Ingrid Freilinger-Rall nimmt nicht nur vier Jugendliche im eigenen Haus auf, sie organisiert auch die Herbergen während des Auftritts in Weißenhorn für die anderen Chormitglieder.

Vor sieben Jahren hat sich die Familie mit dem „Adonia-Virus“ infiziert. In dieser Zeit hätten sich viele Freundschaften mit Sängerkollegen entwickelt, erzählt Freilinger-Rall. Auch ihre Tochter Doro engagiert sich in der Musicaltruppe. Zunächst als Sängerin auf der Bühne, jetzt als Betreuerin für die jungen Teilnehmer. Für die 17-Jährige ist der Projektchor weitaus mehr als ein Musikensemble, wie sie sagt: „Ich muss mich nicht verstellen, wenn ich mit dem Adonia-Ensemble unterwegs bin.“

Denn manchmal würde sie schief angeschaut, wenn sie sagt, dass sie an Gott glaube, erzählt Doro. Die Truppe sei aber kein langweiliger Verein aus braven Nerds. Vielmehr gebe es ihr jeden Abend ein gutes Gefühl, wenn sich die Akteure nach einer gelungen Aufführung hinter der Bühne in den Armen liegen, weil sie etwas Tolles geschafft haben.

Die Zuschauer könnten sich jedenfalls auf ein flottes und modernes Stück freuen, in dem auch lustige Szenen untergebracht seien. Doch dann muss sich Doro bremsen: „Ich verrate lieber nicht zu viel“, sagt sie – und hofft auf viele Besucher. Bereits im vergangenen Jahr seien mehr als 600 Zuhörer nach Weißenhorn gekommen. Am Freitag, 21 April, um 19.30 Uhr geht der Vorhang in der Fuggerhalle für das Musical Josef auf.