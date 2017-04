2017-04-06 15:00:00.0

Roggenburg Eine Gemeinde mit Wohlfühlfaktor

Wie lebt es sich in Roggenburg? Eine Studie kommt zu dem Ergebnis: sehr gut. Das sind die Gründe dafür Von Dorina Pascher

Schon von Weitem erkennt man die Gemeinde Roggenburg anhand der 70 Meter hohen Türme des Klosters: Die Welt scheint dort in Ordnung zu sein. Und auch die Sozialdaten sind mustergültig, wie die jüngste Sozialraumanalyse des Kreisjugendamts zeigt. Gerade was Familie und Jugend betrifft, schneidet die 2700-Einwohner-Gemeinde im landkreisweiten Vergleich gut ab.

Geringe Arbeitslosigkeit und eine relativ ausgeglichene Altersstruktur deuten demnach auf ein gutes Gemeinschaftsklima hin. „Intakte Familienstrukturen und gemeinnütziges Engagement sorgen dafür, dass bei uns so schnell keiner durch das soziale Netz fällt“, sagt Bürgermeister Mathias Stölzle. So ergab die am Dienstagabend im Gemeinderat vorgestellte Sozialraumanalyse unter anderem, dass die Jugendarbeitslosigkeit sehr gering ist. Außerdem beträgt der Anteil der Unter-18-Jährigen in Roggenburg 19 Prozent der Gemeindebewohner. Das ist der dritthöchste Wert im Landkreis. Nur in den Gemeinden Oberroth und Osterberg ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen höher.

ANZEIGE

Nach Ansicht von Lothar Girrbach vom Kreisjugendamt in Neu-Ulm hat das Kloster Roggenburg für die Gemeinde eine wichtige Funktion. „Mein Eindruck ist, dass das Bildungszentrum im Konvent einen großen Einfluss auf das friedliche Zusammenwirken in Roggenburg hat“, sagt Girrbach. Außerdem gelte generell: Je kleiner die Gemeinde, desto persönlicher ist der Umgang der Einwohner untereinander. Dabei machen sich leichte, regionale Unterschiede bemerkbar. Soziale Brennpunkte fände man eher in den Städten wie Senden, Vöhringen und Illertissen. „Das Rothtal schneidet in der Sozialanalyse generell etwas besser ab als das Illertal“, sagt Girrbach vom Kreisjugendamt. Nur Weißenhorn bildet eine Ausnahme.

Er betont, dass die Sozialraumanalyse nur eine Momentaufnahme ist. Ob es Bedarf gibt, Jugendliche und Familien mehr zu fördern, muss jeder Ort selber wissen. „Die Sozialraumanalyse funktioniert auch als eine Begründungsgrundlage für staatliche Förderungen“, sagt Lothar Girrbach. Im Klartext: Wer gut abschneidet in der Analyse, bekommt eher weniger Förderungen. Eine Prognose für die soziale Entwicklung im Landkreis wird momentan erstellt

Für Roggenburg sieht Bürgermeister Mathias Stölzle wenig Grund zum Handeln. „Für Roggenburg gab es ein sehr gutes Fazit“, sagt Stölzle und freut sich. Und auch Lothar Girrbach ist der Ansicht, dass man an dem sozialen Zusammenleben in Roggenburg nichts ändern muss – eher sollte das bewahrt werden, was die Studie Roggenburg bescheinigt: Eine gute Infrastruktur, Vollbeschäftigung, soziales Engagement, faire Lebensbedingungen und eine gute Vernetzung der Bewohner.