2017-01-12 09:00:00.0

Neu-Ulm Eine Schule kämpft gegen Blutkrebs

Berufs- und Fachoberschüler lassen sich für Deutsche Knochenmarkspenderdatei registrieren. Einem Schüler hat eine solche Transplantation das Leben gerettet. Von Ariane Attrodt

Als Max Kolb aus Ulm erfährt, dass er Leukämie hat, ist er 14 Jahre alt. Zwei Jahre später, im September 2010, rettet ihm eine Knochenmarktransplantation das Leben. Zwar war ihm bereits vorher gesagt worden, dass er gute Chancen auf einen passenden Spender habe, da er „relativ gewöhnliche Gewebemerkmale“ besitze, doch natürlich habe er sich sehr gefreut, sagt er. Heute geht es dem 23-Jährigen wieder gut. Seit diesem Schuljahr besucht er die Berufsoberschule Neu-Ulm.

Dort fand gestern eine Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) statt. Eine Speichelprobe abgeben und die persönlichen Daten aufnehmen lassen: Das Verfahren, das die teilnehmenden Schüler und Lehrer der FOS/BOS zu potenziellen Lebensrettern macht, dauert keine zehn Minuten. Rund 160 Schüler und Lehrer haben sich registrieren lassen, etwa 60 Fachoberschüler der Ausbildungsrichtung Gesundheit haben dies bereits im Dezember bei einer ersten Typisierungsaktion getan.

Die Idee dazu sei von den Schülern selbst gekommen, erzählt Lehrer Philipp Strauß, der das Projekt betreut. Um die Typisierung zu bewerben, haben sie nicht nur Plakate erstellt, sondern auch ein Video gedreht, das sich schnell verbreitet hat. Schulleiterin Maike Tholen empfindet die Schule als guten Ort für solche Aktionen: „Bildung besteht nicht nur aus guten Abiturnoten. Wir wollen als Schule auch zeigen, wie wichtig couragiertes Handeln sein kann.“

Schülerin Carina Spiegel hilft bei der Typisierungsaktion mit, es sei wichtig, das Thema in die Öffentlichkeit zu rücken: „Viele haben zwar schon von der DKMS gehört, aber erst wenn man sich mehr damit beschäftigt, merkt man, wie sehr dadurch anderen Menschen geholfen werden kann.“ Selbst konnte sich die 16-Jährige allerdings nicht registrieren lassen – das geht erst ab 17 Jahren. Lehrer Strauß sagt: „Es sind einige Schüler gekommen, die gerne mitgemacht hätten, aber noch zu jung waren.“ Doch vielleicht bekommen diese dazu noch Gelegenheit: Man überlege, solche Typisierungsaktionen alle zwei oder drei Jahre zu veranstalten, so Strauß.

Die Speichelproben der gestrigen Aktion schickt Strauß zur DKMS. Dort werden die Gewebemerkmale analysiert. Passen sie zu denen eines Patienten, gibt es eine weitere Blutanalyse sowie anschließend einen Gesundheitscheck. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Wege, wie die Spende abläuft: In 80 Prozent der Fälle ist das Verfahren ähnlich einer Blutplasmaspende. Dem Spender wird über fünf Tage hinweg ein Medikament verabreicht, dass die Anzahl der Stammzellen im peripheren Blut, also in den Blutgefäßen, steigert. Dadurch können die Stammzellen direkt aus dem Blut herausgefiltert werden. Dieses Verfahren nennt man periphere Stammzellentnahme, es geschieht ambulant.

Die andere Variante ist die direkte Entnahme des Knochenmarks – nicht zu verwechseln mit dem Rückenmark – aus dem Beckenknochen. Das geschieht unter Vollnarkose und kann sich nach Angaben der DKMS wenige Tage lang wie eine Prellung anfühlen. Innerhalb von etwa zwei Wochen habe sich das Gesamtknochenmark wieder regeneriert.

Zwei Jahre nach einer Spende können sich Spender und Patient persönlich kennenlernen, vorher ist nur ein anonymer Kontakt möglich. Diese Frist sehen deutsche Richtlinien vor. Der 23-jährige Kolb hat sich per Brief bei seinem Spender, der aus Freiburg kommt, bedankt. „Er wollte keinen weiteren Kontakt, aber das ist in Ordnung“, erzählt Kolb. Mittlerweile muss der Berufsoberschüler nur noch einmal im Jahr zur Kontrolluntersuchung. In den ersten fünf Jahren nach einer Knochenmarktransplantation könne die Leukämie zurückkommen, danach ist das fast ausgeschlossen. Bei Kolb ist die Operation mittlerweile über sechs Jahre her. Er finde die Typisierungsaktion und das Engagement anderer gut – denn nur deshalb lebe er noch: „Ohne Spende hätte ich mein 18. Lebensjahr nie erreicht.“