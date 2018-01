2018-01-10 06:01:00.0

Ulm Eine Zahnklinik will das Land erobern

Erst Praxis, nun Mittelständler: Der Aufstieg von Opus DC in Ulm. Von Oliver Helmstädter

Ein nur mäßiges Abitur war schuld: Vier Jahre wartete Michael Weiß auf einen Zahnmedizin-Studienplatz. Vier Jahre, in denen der heute 54-Jährige als Lastwagenfahrer Hühnereier chauffierte und viel Zeit zum Nachdenken hatte. Heraus kam sein Entschluss – falls er je die Chance bekommen sollte, Zahnarzt zu werden – mehr Energie in den Beruf als damals in seine schulische Laufbahn zu stecken. Ein Entschluss, den Weiß ganz offensichtlich erfolgreich umsetzte. Wohl als erster Zahnarzt der Region lud der geschäftsführende Gesellschafter der Opus DC Dentalclinic zu einer Bilanz-Pressekonferenz ein.

Zusammen mit seiner Ehefrau Margit formte Weiß in 20 Jahren Schritt für Schritt aus einer einfachen 140-Quadratmeter-Praxis mit zwei Zahnärzten und sechs Angestellten einen mittelständischen Betrieb auf 2000 Quadratmetern, in dem 113 Menschen arbeiten und der im vergangenen Jahr zehn Millionen Euro umsetzte. Ein Ende des Wachstums scheint nicht in Sicht: Bis auf 140 wird nach den Plänen von Weiß die Zahl der Beschäftigten in den kommenden zwei bis drei Jahren anwachsen. Außerdem strebt das Ehepaar eine Filialisierung an: Zunächst sollen im kommenden Jahr in einem Umkreis von rund 20 Kilometern um Ulm um die fünf aufgekaufte Praxen unter dem Dach von Opus DC firmieren. „Am Ende könnten es durchaus über 100 in ganz Süddeutschland sein“, sagt Weiß.

Möglich mache diese Entwicklung eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2015, die es Zahnärzten erlaubt, mehrere Praxen zu führen. Was in den Niederlanden oder Großbritannien längst Standard ist, sei Neuland für Deutschland. Die Vorteile liegen aus Sicht von Weiß auf der Hand. Wie er aus eigener Erfahrung seiner Ex-Praxis im Blaubeurer Umland wisse, sei es auf dem Land oft unmöglich, Nachfolger zu finden. Der Grund: Immer höhere Investitionen bei niedriger Rendite und viel Verwaltungsaufwand. Eine Stunde zahnärztlicher Behandlung bedeute für den Arzt 30 Minuten Dokumentation, Abrechnung und Co. Eine Filialisierung per Medizinischem Versorgungszentrum könne Abhilfe schaffen, Kostendruck nehmen und den Beruf Landzahnarzt wieder attraktiver machen.

Einen Namen hat sich Opus DC längst gemacht: Das Nachrichtemagazin Focus listet die Ulmer Praxis bundesweit unter den ersten zehn Arbeitgebern im Bereich „Gesundheit und Soziales“. Wie Weiß betont, sei die Praxis „kein Schicki-Micki-Laden“. Zwar würden mit 30 Prozent überdurchschnittlich viele Patienten mit privater Krankenversicherung behandelt, doch die Kassenpatienten seien weiter deutlich in der Mehrheit. 40000 Namen stünden derzeit in der Patientenkartei, die monatlich um bis zu 300 Neueinträge wachse. Die Hälfte der Patienten stamme aus einem Umkreis von 50 Kilometern, 40 Prozent nimmt Anreisen von bis zu 100 Kilometern auf sich, zehn Prozent gar noch längere Strecken. Spezialisierungen auf Implantologie, Knochenaufbauten und komplizierte Prothesen haben sich bis nach Kenia rumgesprochen: So reiste vor einigen Jahren der Premierminister des ostafrikanischen Landes nach Ulm um sich zwei Implantatkronen einsetzen zu lassen.