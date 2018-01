2018-01-05 07:00:00.0

Weißenhorn Eine echte Bubenhauser Krippe

Seit vielen Jahren zeigt der Schnitzer Anton Hupfauer seine Kreationen. In diese lässt er immer wieder neue Ideen einfließen. Von Roland Furthmair

Was wäre, wenn heute plötzlich zwei Menschen an der Türe klingeln und nach einem Quartier fragen würden? Wenn sie dastünden, ohne Mobiltelefon, dafür aber mit einem Esel an den Zügeln? Wie würde man da reagieren? Schon vor langer Zeit hat sich Anton Hupfauer aus Bubenhausen darüber Gedanken gemacht. Als geschickter Krippenbauer und Holzschnitzer hat der 75-Jährige eine pfiffige Lösung gefunden: „Dann wird eben Platz geschaffen am eigenen Haus und die Leute müssen nicht weggeschickt werden.“

Seit vielen Jahren öffnet Hupfauert das Krippenhäuschen an seinem Wohnhaus an der Weberstraße um Weihnachten herum für die Öffentlichkeit. Abends stimmungsvoll beleuchtet, stellt es die bekannte Geschichte von der Geburt Jesu dar. In der Vergangenheit wechselten die Themen und die Kulisse öfters, mal war alles im orientalischen Stil gehalten, mal alpenländisch. Ein andermal baute er eine Schneekrippe oder eine Naturkrippe aus Wurzeln und Baumrinden. Für jede Kreation gilt: Alle Figuren, Tiere, Gebäude und Handwerkzeuge sind Unikate und von dem Rentner handgefertigt.

ANZEIGE

Hupfauers Frau Marlies weiß um den hohen Zeitaufwand, der nötig ist, um das Krippenhäuschen mit allem drumherum detailgetreu passend zur „Herbergssuche in der heutigen Zeit“ zu gestalten. „Heuer hat er sich mit der Außenkrippe besonders viel Mühe gemacht“, sagt sie. Diesmal spielt sich die Krippenszene auch im Modell in dem Weißenhorner Stadtteil ab. Den Hintergrund mit der Ortsansicht von Bubenhausen hat der Rentner selbstverständlich auch selber gemalt.

Dabei hat sich der gelernte Maurer sein Hobby Holzschnitzen nach einem schweren Arbeitsunfall und dem Verlust eines Auges vor fast vierzig Jahren selbst angeeignet. „Wegen der Kopfverletzungen wollte ich mich nur in ein Kämmerlein zurückziehen und nicht mehr unter die Leute gehen. Da war Schnitzen eine gute Gelegenheit, wieder in das normale Leben zurück zu finden“, erzählt er. Ein wahres Kunstwerk ist die große orientalische Krippe in seinem Wohnzimmer. Auch eine alpenländische Version ist dort zu finden sowie Maria und Josef als Großfiguren.

Hupfauers Kinder, alle Enkel und gute Freunde sind im Lauf der Jahre stolze Besitzer seiner individuellen Krippen geworden. „Dann lieber verschenken als verkaufen“, sagt er. „Allein des Geldes wegen lohnt sich der Aufwand nicht, aber wenn immer wieder neue Ideen entstehen, dann müssen die auch umgesetzt werden.“ Zu besichtigen ist das Bubenhauser Krippenhäuschen, Weberstraße 21a, noch bis Maria Lichtmess am 2. Februar.