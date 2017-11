2017-11-29 07:00:00.0

Pfaffenhofen/Weißenhorn Eine helfende Hand für Eltern und Kinder

Weißenhorn will gemeinsam mit Pfaffenhofen, Holzheim und Roggenburg einen Familienstützpunkt einrichten. Die Verwaltung hat schon einen Standort im Blick. Von Dorina Pascher und Jens Noll

Wohin sich wenden, wenn es Probleme in der Familie gibt? Wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt oder gar stirbt, wenn eine Scheidung auch die Kinder belastet? Familienzentren und andere soziale Einrichtungen, an die sich Eltern wie Kinder wenden können, gibt es im Landkreis bislang vor allem in Neu-Ulm und Illertissen. Der Landkreis möchte aber noch mehr solcher Anlaufstellen schaffen, die sich gleichmäßig in der Region verteilen sollen. Er beteiligt sich daher am bayernweiten Förderprogramm „Familienbildung und Familienstützpunkte“. Die Stadt Weißenhorn will sich nun gemeinsam mit Pfaffenhofen, Holzheim und Roggenburg um einen Familienstützpunkt bewerben.

Sitz dieser Einrichtung soll in Weißenhorn sein. Aus Sicht der Stadtverwaltung würde sich eine der beiden Grundschulen als Standort eignen. Wie Bürgermeister Wolfgang Fendt am Montagabend im Kulturausschuss sagte, sei eine Unterbringung in einem Neubau denkbar, der derzeit für die offene Ganztagsschule vorgesehen ist. „Die Zentrale wäre dann in Weißenhorn, in den anderen Kommunen soll es aber auch ortsnahe Angebote geben“, sagte Fendt. Aus Sicht von Pfaffenhofens Bürgermeister Josef Walz würden auch die umliegenden Gemeinden von dieser Struktur profitieren. Die Pfaffenhofer Markträte sehen das genauso und stimmten jüngst für die Teilnahme an dem interkommunalen Projekt.

Rolf Gaßner, SPD-Marktrat und Schulleiter der Hermann-Köhl-Schule, hält die Einrichtung eines Familienstützpunktes in Weißenhorn für notwendig. „In den vergangenen zehn Jahren haben die Problematiken in den Familien zugenommen“, sagte er. Andreas Wöhrle (Parteifreie Wählergemeinschaft) hinterfragte hingegen, ob es in Pfaffenhofen überhaupt Bedarf für eine derartige Einrichtung gebe. Walz ist fest davon überzeugt. Das Projekt beruhe auf der Sozialraumanalyse, die im Oktober 2016 vom Kreis beauftragt wurde, sagte er.

Zur Erklärung: geplante Einrichtung kann Familien auf vielfältige Weise helfen: Zum einen soll sie ihnen beratend zur Seite stehen, zum Beispiel bei schwierigen Situationen wie Scheidungen oder Verlust eines Familienmitglieds. Zum anderen kann der Familienstützpunkt Eltern und Kinder an weitere Fachstellen wie Ärzte oder Jugendhilfeeinrichtungen weitervermitteln.

Die Stadt Weißenhorn wäre bei dem Vorhaben zwar federführend, doch es ist angedacht, dass der Stützpunkt stundenweise Außensprechstunden im Rathaus Pfaffenhofen anbietet. Das Projekt wird vom Landkreis finanziell gefördert, muss aber von den Kommunen mitgetragen werden. Die Höhe des Zuschusses pro Jahr richtet sich nach der jeweiligen Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Kommunen. Für jeden unter 18-Jährigen zahlt der Kreis sieben Euro. Weißenhorn bekäme demnach mit 2320 jungen Einwohnern gut 16200 Euro, Pfaffenhofen mit 1276 unter 18-Jährigen exakt 8932 Euro. Um die Unterstützung zu erhalten, müssen die Kommunen jährlich mindestens die gleiche Summe aus eigener Tasche bezahlen. Die Förderung des Projekts läuft bis Ende 2020. Die Kommunen selbst oder ein externer Träger können den Familienstützpunkt betreiben.

Auch im Weißenhorner Kulturausschuss gab es fraktionsübergreifend Zustimmung für die interkommunale Zusammenarbeit im Sinne der Familien. Insbesondere der Ehe- und Familienseelsorger Ulrich Hoffmann (ÖDP) freute sich über die Initiative für die Bewerbung: „Ich weiß um die segensreiche Wirkung der Familienbildung.“

Bernhard Jüstel (WÜW) wollte wissen, inwiefern sich die genannten Fördersummen durch eine Beteiligung Holzheims verändern. In der Sitzungsvorlage ist nämlich von einer Beteiligung dieser Gemeinde noch gar nicht die Rede. Zudem geht Jüstel davon aus, dass sich der Arbeitsumfang der pädagogischen Fachkraft, die den Stützpunkt einmal leiten soll, durch Holzheims Beteiligung erhöhen wird. Bislang wird von mindestens einer Halbtagsstelle ausgegangen. „Ich denke, dass wird auf eine Ganztagsstelle hinauslaufen“, sagte auch Ulrich Fliegel (Grüne). Zumal eine Halbtagsstelle schwierig zu besetzen sei.

Fendt schlug vor, zunächst einmal die Beratungen in den weiteren politischen Gremien abzuwarten. In den Gemeinderäten Holzheim und Roggenburg stand das Thema Familienstützpunkt nämlich noch nicht auf der Tagesordnung.