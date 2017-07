2017-07-18 20:58:00.0

Ulm Eine neue Mammutaufgabe für Schulz

Der SPD-Kanzlerkandidat besucht ein Projekt für Langzeitarbeitslose bei Gardena und kündigt einen Schwerpunkt für seine mögliche Regierungszeit an. Von Oliver Helmstädter

Fast 14 Jahre war die Ulmerin Bärbel Reynders arbeitslos. Nun, mit fast 51 Jahren, hat ihr Leben wieder Struktur: Jeden Morgen um halb fünf macht sie sich von ihrer kleinen Wohnung in Böfingen-Eichberg im Ulmer Nordosten auf den Weg nach Niederstotzingen, um in der Bahnhofstraße für den Ulmer Gartengerätehersteller Gardena Gartenscheren zu montieren. An ihrem Arbeitsplatz schaut am Dienstag Kanzlerkandidat Martin Schulz vorbei. Reynders hat nach eigenen Angaben „keinen Beruf gelernt, keine Ausbildung gemacht“. So wäre sie ohne Chance auf dem Arbeitsmarkt. „Da muss was gemacht werden“, sagt die resolute Frau in Richtung des Kanzlerkandidaten. „Genau. Deswegen bin ich heute hier“, kontert Schulz um wenig später eine Lanze für Langzeitarbeitslose zu brechen. Die Bedeutung eines „sozialen Arbeitsmarktes“ werde in Zeiten von immer mehr Arbeitsteilung immer größer, auch weil geförderte Arbeit ein Stück Verwirklichung des Anspruches auf Menschenwürde sei. Als ein „erstaunliches Projekt“ bezeichnet der Kanzlerkandidat die Bemühungen von Gardena, Langzeitarbeitslose wie Bärbel Reynders, in die Arbeitswelt zu integrieren. Seit 2009 existiert die „verlängerte Werkbank“ in Kooperation von Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Jobcenter mit der Gardena-Mutter Husqvarna. Ein Alleinstellungsmerkmal, so Awo-Projektleiter Wolfgang Lutz, der den Kanzlerkandidaten Schulz durch die Werkstätten führt, sei, dass Gardena per „Rahmen- und Lieferantenvertrag“ verbindlich die 20 geförderten Arbeitsplätze schuf.

„Und das funktioniert?“, fragt Schulz den Awo-Mann. „Sehr gut“, antwortet Lutz. „Arbeit ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes, würdiges Leben“, betont der Kanzlerkandidat und verspricht – falls er die erforderliche Mehrheit bekomme – die Förderung des sozialen Arbeitsmarkts als eines der zentralen Projekte der kommenden Wahlperiode. Der soziale Arbeitsmarkt bezeichnet Arbeitsverhältnisse, die nur durch öffentliche Fördermittel erhalten oder geschaffen werden können.

Der Gardena-Chef Sascha Menges betont, dass es regionaler und unternehmensweiter Konsens sei, dass jeder ein Recht auf Arbeit habe. Und somit komme die Ulmer Traditionsfirma mit 1100 Beschäftigten in Ulm und 300 in Niederstotzingen einer gesellschaftlichen Verantwortung nach. Doch die „verlängerte Werkbank“ habe bei Gardena auch wirtschaftliche Bedeutung. Durch die Zuschüsse auf den Lohn von arbeitsmarktfernen Menschen sei es gelungen, Aufträge aus dem Ausland zurückzuholen oder am Standort zu halten. „Ein sehr lehrreicher Besuch“, bilanziert Schulz. Eine Stunde nimmt sich der Kanzlerkandidat Zeit für den Betrieb in der schwäbischen Provinz – bevor er wieder in die gepanzerte Limousine steigt und sich auf die nächsten Termine der großen Politik vorbereitet: Am Donnerstag trifft Schulz den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Möglich ist, dass dies der einzige Wahlkampfauftritt des Rheinländers in der Region war. Zumindest ist nach Angaben seines Pressesprechers derzeit kein Termin in Ulm oder dem Kreis Neu-Ulm terminiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt auf den letzten Drücker: Sie wird am Freitag, 22. September, in der Münsterstadt sprechen, zwei Tage vor dem Wahlsonntag. Aber auch ohne Besuch in der Heimat des Löwenmenschen ist Schulz in Sachen Weltkulturerbe jetzt firm. Die SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier überreichte Schulz Loni – ein Steiff-Mammut, namentlich angelehnt an die Vogelherdhöhle bei Niederstotzingen im Lonetal. Es sei eine „tolle Angelegenheit“, so Schulz, dass die Fundstellen der Eiszeit-Kunst nun Teil des Weltkulturerbes seien. Allerdings dürfe die Region mit der Verantwortung auch nicht alleine gelassen werden, damit die „große Chance“ auch genützt werden könne. Er als Aachener wisse sehr wohl, was dieser Titel bedeutet. Denn der Dom in seiner Heimatstadt wurde 1978 als erstes deutsches Welterbe in die Liste der Unesco aufgenommen.