2017-01-27 10:01:00.0

Neu-Ulm Eisbrecher nehmen Kurs auf die Arena

Die Band veranstaltet erstmals ein eigenes Festival – nicht im heimischen München, sondern in Neu-Ulm. Den Standort haben sich die Musiker gut überlegt. Von Marcus Golling

An die Stadt Neu-Ulm hat Alexander „Alexx“ Wesselsky die allerbesten Erinnerungen: Mit seinem früheren Football-Team, den Eichenau Vipers, habe er die örtlichen Barracudas „in Grund und Boden gedonnert“, erzählt er und lacht. „Aber das war 1993.“ Nun, 24 Jahre später, hofft der Frontmann der Münchner Band Eisbrecher auf einen weiteren denkwürdigen Erfolg in der Donaustadt: Zusammen mit seinen Musikerkollegen veranstaltet er am Samstag, 8. Juli, das erste „Volle Kraft voraus Festival“ in der Ratiopharm-Arena.

Eisbrecher gehören zu den erfolgreichsten Bands der sogenannten „Neuen Deutschen Härte“ – also jener Mischung aus hartem Rock mit Elektro- und Gothic-Versatzstücken sowie deutschen Texten, für die auch die Gruppe Unheilig stand, bevor sie sich musikalisch in Richtung „ZDF-Fernsehgarten“ orientierte. Eisbrecher-Frontmann Wesselsky ist aber auch außerhalb der recht großen Szene ein Begriff: So präsentierte er mehrere TV-Sendungen, zumeist rund ums Thema Auto, unter anderem „Der Checker“ auf dem Männersender DMAX. Dort startet im Februar seine neue Show „Goldtimer“.

Doch in erster Linie ist „Alexx“ Musiker. Und jetzt auch Festival-Organisator. Mit der Veranstaltung, so der in Augsburg geborene Wesselsky, erfülle sich die Band einen Traum. Die Idee kam erstmals 2009 auf, als Eisbrecher bei „Unheilig & Friends“ mitspielten – einem Minifestival, zu dem sich „Der Graf“ & Co. befreundete Musiker eingeladen hatte. „Eine geile Idee“, fand Wesselsky schon damals. Seit 2012 habe man dann auf den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort gewartet. Beide Faktoren sind nun erfüllt: Eisbrecher sind kommerziell erfolgreich wie nie zuvor – von ihren beiden jüngsten Alben „Die Hölle muss warten“ und „Schock“ verkauften sie jeweils mehr als 100000 Exemplare; und mit der Ratiopharm-Arena glaubt die Gruppe den richtigen Ort gefunden zu haben.

Aber warum will sich eine Münchner Band ihren Festival-Traum ausgerechnet in Neu-Ulm erfüllen? „Warum nicht!“, sagt Wesselsky. Die Arena, so der 48-Jährige, sei einfach eine „coole Halle“ – und die Zusammenarbeit mit dem Betreiber habe von Anfang toll funktioniert. „Der Funke ist sofort übergesprungen“, sagt der Sänger. Gegen ein Open Air habe man sich wegen des Wetterrisikos entschieden, in München habe man „keine Chance“ auf einen passenden Ort gehabt, zudem mache dort auch schon die „normale“ Tour Station. Neu-Ulm habe viele Vorteile: Durch seine verkehrsgünstige Lage sei es sowohl aus München und Stuttgart als auch vom Bodensee, aus dem Allgäu oder auch aus Franken hervorragend zu erreichen.

Neben Eisbrecher werden bei „Volle Kraft voraus“ noch weitere Bands aus dem Spektrum zwischen Elektro, Metal und Dark-Rock auftreten: Bestätigt sind bisher Welle:Erdball, Lord Of The Lost, Unzucht und And Then She Came. Ein bis zwei weitere Künstler sollen noch dazukommen. „Wir wollen eine schöne Bandbreite bieten“, sagt Wesselsky, der mit der Eisbrecher-Vorgängerband Megaherz auch schon in Ulm spielte. Man freue sich über jeden Gothic-Kittel und jede Metal-Kutte, wolle aber stilistisch keine Scheuklappen aufsetzen. „Wir bringen einfach Bands mit, die wir persönlich gut finden.“

Wenn die Premiere ein Erfolg wird, könnte es in Neu-Ulm bald jedes Jahr „Volle Kraft voraus“ heißen. „Wenn 2500 bis 3000 Leute kommen, sind wir happy“, sagt der Sänger. Die Veranstaltung sei nicht als reines Eisbrecher-Event gedacht. „Es kann mit uns entstehen, soll aber nicht mit uns enden“, sagt der Sänger. Und macht eine kämpferische Ansage: „Das wird etabliert, das bleibt vor Ort.“ Vielleicht war es diese Einstellung, die seinerzeit den Eichenau Vipers zum Sieg in Neu-Ulm verhalf.

Vorverkauf Karten für das Festival gibt es bei unserem Servicepartner Blende 22, Augsburger Straße 26, in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597.