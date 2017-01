2017-01-19 12:00:43.0

Ulm Eisbrocken durchschlägt Windschutzscheibe

Wie der Alptraum eines jeden Autofahrers auf der A7 wahr wurde.

Die Scheibe eines Fahrzeugs hat am Mittwoch bei Langenau ein Eisbrocken durchschlagen. Ein Sattelzug fuhr gegen 12.30 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg. Dessen Fahrer hatten den Lkw nicht ausreichend freigeräumt. Denn bei Langenau löste sich ein Eisbrocken. Die knallte gegen die Windschutzscheibe eines Transporters. Der Peugeot fuhr links neben dem Lastzug. Das Eis schlug durch die Windschutzscheibe. Die Fahrerin, eine 47-Jährige aus dem Kreis Neu-Ulm, wurde zum Glück nur leicht verletzt. Trotz dieser Verletzungen und des Schadens von rund 2000 Euro fuhr der Lastzug weiter. Den Sattelzug mit grauem Auflieger mit Plane sucht jetzt die Polizei. Denn: In Deutschland ist das Enteisen von Fahrzeugen für Fernfahrer keine Kür, sondern absolute Pflicht. Die Straßenverkehrsordnung schreibt bereits in Paragraf eins vor, dass jeder Verkehrsteilnehmer dafür zu sorgen hat, dass kein anderer Teilnehmer gefährdet wird. (az)