2017-04-27 05:00:00.0

Landkreis Eiskalt erwischt

Der plötzliche Schneefall führte zu Verkehrsunfällen und Zugverspätungen. Wer unter dem Kälteeinbruch leidet und warum sich mancher Landwirt über den Schnee freut. Von dorina pascher und franziska wolfinger

Mit Schnee und Kälte ist der Winter ein weiteres Mal in die Region zurückkehrt: Autofahrer schlitterten mit ihrem sommerbereiften Wagen über schneeglatte Straßen, Zugreisende mussten mit Verspätungen rechnen und manche Obstbauern zittern um ihre Ernte. Diese Auswirkungen hatte der erneute Wintereinbruch auf die Menschen und Tiere in der Region:

Schon früh am Mittwochmorgen wirbelte das Schneechaos den Bahnverkehr durcheinander. Zu Verspätungen kam es auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen. Dort konnte wegen den Schneemassen nur eins von zwei Gleisen befahren werden. Der Grund war ein umgestürzter Baum kurz hinter Biberach. Wer mit dem Zug in den frühen Morgenstunden nach Stuttgart reiste, hatte es auch nicht leicht: Aufgrund einer Oberleitungsstörung bei Beimerstetten kam es zu Verspätungen auf der Strecke. Gar nichts mehr ging dagegen zwischen Ulm und Aalen. Auf Höhe Elchingen stürzte ein Baum wegen der Schneelast auf die Gleise. Da die Bahnstrecke eingleisig ist, gab es keine Ausweichmöglichkeiten.

Die Wetterlage setzte auch Autofahrern zu: Umgestürzte Bäume und rutschige Straßen sorgten am Mittwochmorgen für starke Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region. Rund 100 Einsätze musste die Polizei Ulm wegen des erneuten Wintereinbruches fahren. Nach Angaben der Polizei kam es bis 10.30 Uhr zu 21 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Der schwerste ereignete sich auf der B10 zwischen Hinterdenkental und Luizhausen. Dort wollte gegen sechs Uhr morgens ein Autofahrer in Richtung Ulm eine Kolonne langsamer Fahrzeuge überholen. Wegen der erhöhten Geschwindigkeit auf der schneeglatten Straße kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Die Fahrer der beiden Autos mussten schwer verletzt geborgen werden. Bis sieben Uhr morgens war die Strecke in beiden Richtungen voll gesperrt. Auf der Autobahn gingen die Unfälle dagegen glimpflicher aus. Auf der A7 Höhe Autobahndreieck Hittistetten kam es wegen des Schnees zu zwei Zusammenstößen. Laut Polizei wurde dabei niemand verletzt.

Im Neu-Ulmer Stadtgebiet ging es ruhiger zu. Alfred Stötter von der Polizei Neu-Ulm konnte beruhigen: „Unfallmäßig geht es bei uns gegen Null“, sagte Stötter am Mittwochvormittag. Die Polizei kam vor allem der Feuerwehr zur Hilfe. Die musste wegen Ästen, die durch die Schneelast abgebrochen sind, fünfmal ausrücken. In der Finningerstraße wurde durch einen herabgefallenen Ast ein Fahrzeug beschädigt. „Hauptsache ist, dass dabei keine Personen verletzt wurde“, sagte der Einsatzleiter vom Dienst, Jochen Kölle. In der Ringstraße kam es dabei kurz zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Obwohl sich die Wetterlage in den kommenden Tagen noch nicht ganz beruhigen wird, ist die Feuerwehr Neu-Ulm positiv gestimmt: „Wir sind bei diesem späten Wintereinbruch nicht so gefordert, wie bei so manchem Unwetter im Sommer“, war der Einsatzleiter überzeugt.

Der Frost hat auch große Auswirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe. Johann Zott leitet in Senden einen Obsthof. Dort werden vor allem Erdbeeren angebaut. Die reagieren sehr empfindlich auf Kälte. Der Frost in den vergangenen Tagen hat bei den Pflanzen schwere Schäden angerichtet: „Wir gehen hier von Ausfällen um die 50 bis 70 Prozent aus“, sagte Zott. Seit 1982 gibt es den Obsthof und noch nie hat der Landwirt einen derartigen Wintereinbruch um die Jahreszeit erlebt. Das Problem liegt auch an dem warmen Winter: „Da es im Februrar und März zeitweise relativ mild und trocken war, stehen die Erdbeeren jetzt schon in Blüte. Das ist eigentlich zwei Wochen zu früh“, weiß der Obstbauer. An den schwarzen Blüten der Beere erkennt er, dass die Pflanzen verblüht sind. Dies könnte auch Auswirkungen auf die Verbraucher haben. „Da es deutschlandweit Frost gab, kann es schon sein, dass die Erdbeeren dieses Jahr knapp werden“, sagt Zott. Weniger pessimistisch ist Andreas Wöhrle, Kreisobmann des Bauernverbandes in Neu-Ulm. Auf Rüben, Erbsen, Kartoffel und Getreide hat der Frost seiner Meinung nach keine Auswirkungen, eher sieht er Probleme bei einem anderen Gewächs: „Es könnte sein, dass der Raps die Kälte und den Schneefall nicht so gut wegsteckt. Momentan steht er ja in voller Blüte“, sagte Wöhrle. Zugleich kann er dem Schnee aber auch etwas Positives abgewinnen, denn wenn er abschmilzt bekommen die Pflanzen dadurch Feuchtigkeit. Davon haben sie im vergangenen Winter zu wenig abbekommen.

Neben den Bäumen, Blumen und Sträuchern sind auch die Wildtiere in der Region dem Wetter ausgesetzt. Bernd Kurus-Nägele, Geschäftsführer des Bund Naturschutz im Kreis Neu-Ulm, sagte: „Ob der Schnee zum Problem wird, kommt auf die Dauer der ganzen Geschichte an.“ Mehrere Nächte bei unter minus fünf Grad seien zu viel. Problematisch sind laut Kurus-Nägel die späten Kälteeinbruche immer dann, wenn es davor schon sehr warm war. Das betreffe alle Tiergruppen gleichermaßen, beispielsweise Vögel, Insekten und Kleinsäuger.

Der kurzfristige Wintereinbruch wird die Bauhöfe in der Region noch länger beschäftigen. Der Leiter des Illertisser Bauhofs Michael Kienast sagte: „Bei dem Wetter ist die Sicherung von Bäumen und Wegen das Wichtigste.“ Auf dem Laub bleibt der Schnee hängen. Durch das Gewicht brechen Äste ab, manche Bäume stürzen komplett um. Wo es für Fußgänger oder Autofahrer gefährlich wird, habe man die Pflanzen zurück geschnitten, sagte Kienast. Doch selbst wenn sich das Wetter bald wieder ändert: Die Arbeit wird vorerst nicht weniger. „Wir machen jetzt erst einmal das Nötigste, damit der Verkehr läuft und niemand in Gefahr ist“, sagt Kienast.

Wer durch den Schneefall hofft, dass die Skilifte auf der Schwäbischen Alb wieder in Betrieb genommen werden, wird leider enttäuscht: Sie bleiben geschlossen. Es wäre auch nur ein kurzes Vergnügen, da der Deutsche Wetterdienst für die kommende Woche wieder mit Temperaturen um die 20 Grad rechnet.