2017-12-02 06:59:00.0

Weißenhorn Er ist der neue Peri-Boss

Wie sich das Unternehmen mit neuer Struktur für noch mehr Wachstum rüstet.

Das Familienunternehmen Peri mit einem Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro, hat Veränderungen in der Führungsorganisation beschlossen. Statt einer Gruppengeschäftsführung aus drei Personen ohne Vorsitz wird es künftig einen Vorsitzenden der Geschäftsführung geben. „Wir rüsten uns für die Zukunft und schaffen derzeit im Unternehmen die strukturellen Grundlagen für die gute und erfolgreiche Entwicklung von Peri im Rahmen unserer Wachstumsstrategie Peri 2025“, begründet Alexander Schwörer. Eine Gruppengeschäftsführung mit einem Vorsitzenden (CEO) sei zeitgemäß und angemessen für ein Unternehmen unserer Größenordnung und der damit verbundenen Komplexität.

Zum 1. Januar kommenden wird die bis dato dreiköpfige Gruppengeschäftsführung um einen Vorsitzenden der Geschäftsführung erweitert und damit ab diesem Zeitpunkt aus vier Personen bestehen. Den neu geschaffenen Vorsitz der Geschäftsführung der Peri Gruppe wird der bisherige Beiratsvorsitzende Rudolf Huber übernehmen. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Promotion an der Universität Zürich und verschiedenen Stationen in der Industrie war er von 1992 bis 2004 Mitglied der Konzernleitung und Finanzvorstand der Geberit Gruppe. Seit 2005 hält er verschiedene Beirats- und Aufsichtsratsmandate in bekannten und bedeutenden Unternehmen. Er gehört dem Peri Beirat seit 2009 an und ist seit 2011 Vorsitzender dieses Gremiums.

Sein Nachfolger an der Spitze des Beirates wird Christian Schwörer. Als Mitglied der Inhaberfamilie war er bis 2014 Geschäftsführer der Peri Gruppe für Finanzen und Organisation und wechselte dann in den Beirat. Als Beiratsvorsitzender werde Schwörer in Zukunft eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen Geschäftsführung, Beirat und Gesellschaftern einnehmen. Die übrigen Geschäftsführer der Peri Gruppe bleiben unverändert Alexander Schwörer (Vertrieb), Fabian Kracht (Finanzen &Organisation) und Leonhard Braig (Produkt &Technik). Mit einem Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gilt Peri als einer der weltweit größten Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen. Weltweit bedient die Firma Peri mit ungefähr 8100 Mitarbeitern, mehr als 60 Tochtergesellschaften und über 140 Standorten seine Kunden. (az/heo)