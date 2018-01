2018-01-09 07:00:00.0

Pfaffenhofen Er ist einer der letzten Dorfschmiede

Franz Kapfer aus Pfaffenhofen hat noch die traditionelle Handwerksausbildung gemacht. Wenn der 59-Jährige einmal Hammer an den Nagel hängt, geht eine Ära zu Ende. Von Dorina Pascher

Franz Kapfer zieht eine gelb-rot glühende Eisenstange aus dem Feuer, legt sie auf einen Amboss. Dann greift er zum Hammer und formt das Metall mit präzisen Schlägen. Der Knall hallt in der Werkstatt wider. Seit 1850 drängt das metallische Geräusch aus der Schmiede an der Volkertshofer Straße heraus. Doch schon bald könnte es für immer verstummen. Nach vier Generationen wird der Pfaffenhofer der Letzte sein, der den Hammer auf den Amboss sausen lässt. Die Begeisterung für das Schmiedehandwerk konnte Kapfer nicht an seine zwei Söhne weitergeben.

Eine Ortschaft ohne Schmied? Das war bis vor 50 Jahren noch unvorstellbar. Wer hätte die Sensen gedengelt, mit denen die Landwirte das Getreide gemäht haben? Und wer die Pferde beschlagen? Doch selbstständige Schmiedemeister, die von ihrer Arbeit leben können, gibt es heutzutage nur noch selten.

Das liegt mitunter an der veränderten Ausbildungslage. Seit 1989 kann der Beruf des Schmieds nicht mehr erlernt werden. Das Handwerk wurde damals in den Ausbildungsberuf der Metallbauer integriert. „Ein Schmied, der mit Hammer und Meißel arbeitet und eine Esse besitzt, ist heutzutage ganz selten“, weiß Richard Meissle, Obermeister der Metall-Innung Neu-Ulm. Ähnlich wie der Schneider oder der Schreiner – die früher in jedem Dorf vertreten waren – sterbe das Schmiedehandwerk aus. Lediglich der Hufschmied könne heute noch gut von seiner Arbeit leben, sagt Meissle.

1986 hat Kapfer seine Ausbildung zum Schmied im väterlichen Betrieb begonnen. Er ging in die Berufsschule nach Lauingen und bestand die Gesellen- wie die Meisterprüfung in Augsburg. Danach übernahm Kapfer die Schmiede, die schon in den Händen seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters lag. „Ich wollte unbedingt Schmied werden“, sagt er. Doch nicht immer bekam der 59-Jährige Anerkennung dafür. „Ich wurde wegen meines Berufswunsches von vielen belächelt“, erinnert sich Kapfer. Schon vor mehr als 30 Jahren war Schmied kein besonders angesehener Beruf mehr. Dies brachte den Pfaffenhofer aber nicht davon ab, einen der ältesten Handwerksberufe auszuüben.

Ein Handwerk, das einem stetigen Wandel unterzogen ist. Vor rund 60 Jahren erhielt Kapfers Großvater viele Aufträge von landwirtschaftlichen Betrieben. Dies ging sogar so weit, dass der Schmied einmal die Arbeit verweigerte, erinnert sich sein Enkel mit einem Lächeln auf die Lippen: Da im Sommer viele Bauern eine scharfe Sense benötigten, sollte er das Blatt mit seinem Hammer härten – das sogenannte Dengeln. Irgendwann wurde es dem Handwerker zu viel. Er bandagierte seinen unverletzten Arm ein und wies neue Aufträge zurück – damit er sich von der Arbeit an Amboss und Esse erholen konnte.

Der Rückgang der Landwirtschaft und der Vormarsch der Industrialisierung ließen das Schmiedehandwerk nicht unberührt. In den 1980er-Jahren fertigte Kapfer vor allem Treppengeländer und Eisentore an. Doch nach und nach nahmen auch diese Aufträge ab. „Handwerk wird nicht mehr bezahlt“, sagt der 59-Jährige. Heutzutage kann ein Edelstahl-Geländer im Heimwerkermarkt zum günstigen Preis erstanden werden. Das hat auch Auswirkungen auf den Aufgabenbereich eines Schmieds. Früher sei das Handwerk sehr vielseitig gewesen. „Schmiede waren damals noch richtige Tüftler und Erfinder“, erzählt der Pfaffenhofer. Heute geht der Trend hin zum Kunsthandwerk.

Die Arbeit mit Amboss, Esse und Hammer ist schon seit Längerem nicht mehr Kapfers Hauptbeschäftigung. Denn der Rauch der verbrannten Kohle geht auf die Lunge. „Das kann sehr anstrengend werden“, sagt der 59-Jährige. Um sich zu schonen, trat er bereits vor neun Jahren kürzer. Aufträge nehme er keine mehr an. Stattdessen arbeitet Kapfer nun 20 Stunden die Woche als Hauswart in Neu-Ulm.

Doch die Schmiedeleidenschaft lässt ihn nicht los. Noch liebt er es, das heiße Metall zu verarbeiten, um daraus etwas Neues zu schaffen. Die Hammerschläge in der Volkertshofer Straße sind bislang nicht verstummt – zumindest noch nicht.