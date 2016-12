2016-12-29 07:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Er macht Silvester zum Knaller

Pyrotechniker Jürgen Weinstein verrät, was ein gutes Feuerwerk ausmacht und wieso sein Herz vor dem Start anfängt zu klopfen. Von Sabrina Schatz

Jürgen Weinstein lässt es gerne krachen. An Hochzeiten, auf Stadtfesten und ganz besonders zu Silvester. Dann lädt der 46-Jährige meterhohe Musikboxen in seinen Laster, Zündkästen und jede Menge Sprengstoff. Nachts, wenn es dunkel ist und die Glocken den Jahreswechsel anläuten, malt er mit Funken und Fontänen Bilder in den Himmel. Denn Weinstein ist Pyrotechniker. Seine Firma „Effect-Art“ mit Sitz in Bibertal-Bühl hat sich spezialisiert auf Großfeuerwerke.

Seit 15 Jahren kreiert Weinstein die bunten Himmelsbilder. Zu seinen Meisterstücken zählt er etwa das Feuerwerk zum XXL-Münstertag 2008 in Ulm. Der höchste Kirchturm der Welt wurde damals flankiert von roten, goldenen, silbernen Strahlen. Auch das Farbenspiel zum 200. Geburtstag der Nachbarstadt Neu-Ulm im Jahr 2011 ist ihm im Gedächtnis geblieben: „Das war über der Donau. Es ist immer toll, wenn sich ein Feuerwerk auf der Wasseroberfläche spiegelt.“

Wochenlange Arbeit steckt in den Spektakeln, die meist nur acht bis 14 Minuten dauern. Ausgangspunkt ist jedes Mal die Musik, die das Feuerwerk begleiten soll. „Ich versuche in einem Vorgespräch, die Wünsche der Kunden herauszukitzeln“, sagt Weinstein. Zum Motto Karibische Nacht könnten etwa Sambarhythmen erklingen. Nach den Liedern richten sich dann die einzelnen Effekte. Heraus kommt eine Choreographie. Er sei kein Freund davon, einfach kreuz und quer zu schießen, mit viel „Glitzer-Tralala“, sagt Weinstein. Vielmehr versuche er, eine Dramaturgie aufzubauen: „Der Anfang ist ruhiger, zum Schluss dann – Pau! – kommt der große Endknall.“ Ein Computerprogramm zündet die einzelnen „Bomben“ sekundengenau. Der Effekt wäre dahin, hinge die Musik auch nur minimal nach. Was in einem solchen Fall passiert, hat er einmal erlebt: Die Stadt, über der gerade das Feuerwerk erstrahlte, hatte einen Stromausfall. Die Musikboxen verstummten. Die Atmosphäre, der Moment des „Aaaah“ und „Oooooh“, war weg. Seitdem nutze sein Team ein Notstromaggregat. „Wir verlassen uns jetzt nur noch auf uns selbst“, sagt Weinstein. Der aufregendste Moment sei für ihn der Countdown, bis es losgeht. „Da fängt das Herz an zu klopfen. Man hat keine zweite Chance.“

Ein solches Klang-Feuerwerk kratzt freilich am Budget. Je aufwendiger und detaillierter, desto mehr Tausender müssen Veranstalter dafür locker machen. So ist es keine Überraschung, dass Weinstein schon im Nobel-Skiort Kitzbühel am Werk war und Fotos von sich mit bekannten Gesichtern wie Axel Schulz auf dem Handy hat. In der diesjährigen Silvesternacht werde er in Stuttgart ein Feuerwerk für einen Promi zaubern, erzählt der Ulmer. Wer das ist, darf er nicht verraten. „Selbst Silvester gefeiert habe ich seit Jahren nicht. Aber das stört mich nicht – ganz im Gegenteil.“ Ihn entschädige der Stolz, den er verspürt, wenn ein Feuerwerk seine Handschrift trägt.

Seine Feuerwerkskörper lagert Weinstein nicht in Bibertal, sondern in einem Bunker am Chiemsee – aus Sicherheitsgründen. Ein Großteil der Raketen, Böller und Fontänen stammen des Preises wegen aus China. Schön seien auch die italienischen Kracher, sehr detailverliebt und mit tollen Verwandlungseffekten. Die explosiven Kisten und Paletten darf Weinstein nur mit einem Gefahrengut-Transporter abholen. Auf dessen Ladefläche dürfen zum Beispiel weder elektrische Leitungen noch ein Auspuffrohr durchführen. Was passieren kann, wenn sich etwas unkontrolliert entzünden, hat ein Unglück in Mexiko Mitte Dezember gezeigt: Ein Markt für Pyrotechnik ging förmlich in die Luft, dutzende Menschen verloren ihr Leben. Weinstein bekam erst nach einer langen Ausbildung die Zulassung als Großfeuerwerker und Bühnenpyrotechniker. Um sein Hobby zum Beruf zu machen, musste der gelernte Bauunternehmer erfahrene Kollegen 27 Großfeuerwerke begleiten, eine spezielle Schule besuchen und sich vom Gewerbeaufsichtsamt prüfen lassen. „Die wollen natürlich nur Leute, die eine weiße Weste haben“, sagt er.

An einem Tag kann Weinstein und sein acht Mann starkes Team maximal vier große Feuerwerke stemmen. Es dauert Stunden, die Abschussvorrichtungen oder Gerüsttürme aufzustellen, Kabel zu verlegen und alles abzusichern. Kleinere Aufträge, etwa Geburtstagüberraschungen für den Kumpel, nimmt die Firma daher nicht an. Er stellt jedoch auch kleine Sortimente zusammen. Mit einer Einweisung kann die jeder zünden, der es genauso gerne krachen lässt wie er.